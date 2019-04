Marcin Sójka: Zwycięzca "The Voice of Poland" idzie "Dalej". Zobacz teledysk

Ponad 170 tys. odsłon ma już najnowszy teledysk Marcina Sójki - "Dalej". To drugi singel zwycięzcy dziewiątej edycji "The Voice of Poland".

Marcin Sójka prezentuje nowy teledysk /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Marcin Sójka podczas finału "The Voice of Poland" pokonał Natalię Zastępę, Anię Deko i Maksymiliana Kwapienia. W nagrodę uczestnik podpisał kontrakt z Universal Music i zgarnął 50 tys. złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Sójka o zwycięstwie w "The Voice of Poland" TV Interia

Debiutancki singel "Zaskakuj mnie" przez cztery miesiące zdobył ponad 9 mln odsłon.

Teraz wokalista prezentuje nowy utwór "Dalej".



"Takiej dawki pozytywnej energii dawno nie słyszeliście. Utwór opowiada o wiośnie w sercu i o odrodzeniu (w) związku!" - czytamy w informacji prasowej.

Clip Marcin Sójka Dalej

Z muzyką jest związany zawodowo, ponieważ w rodzinnych Siedlcach pracuje w Centrum Kultury i Sztuki jako realizator dźwięku.

Idolem wokalnym Marcina na zawsze pozostanie Zbigniew Wodecki. Ceni twórczość Chaki Khan, Basi Trzetrzelewskiej, Phila Collinsa, Stinga, Genesis, The Police, Patrycji Markowskiej, Perfectu, Dawida Podsiadły i Natalii Przybysz.

Jako kilkulatek został doceniony przez ikony teatru muzycznego w Polsce, Janusza Józefowicza oraz Janusza Stokłosę, i zagrał główną rolę w musicalu "Piotruś Pan" w Teatrze Roma.

Clip Marcin Sójka Zaskakuj Mnie

