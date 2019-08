Marcin Sójka zaprasza do tańca: Zobacz teledysk "Lepiej"

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk Marcina Sójki, laureata "The Voice of Poland" - "Lepiej".

Marcin Sójka prezentuje nowy teledysk /Karol Makurat / Reporter

"'The Voice of Poland' to wspaniała przygoda, polecam każdemu. To było właśnie jedno z moich marzeń, żeby zaistnieć na rynku muzycznym. Ten program w stu procentach to daje, więc warto było wziąć w nim udział, warto było poznać wszystko od zaplecza. Jestem też realizatorem dźwięku i taka duża produkcja jak 'The Voice of Poland' to dla mnie też ciekawostka od strony technicznej" - mówi agencji Newseria Lifestyle Marcin Sójka.

Marcin Sójka: Dojrzałem do tego, by zmierzyć się z branżą muzyczną

Wokalista został zwycięzcą dziewiątej edycji show TVP - do wygranej dotarł jako podopieczny Patrycji Markowskiej.

Sójka od dziecka związany był ze sceną muzyczną i teatralną. Jako 13-latek wystąpił w sztuce "Piotruś Pan", gdzie wcielał się w rolę tytułowego bohatera. Spektakl był wystawiany w Teatrze Muzycznym ROMA, a wyreżyserował go Janusz Józefowicz.

Po "The Voice of Poland" opublikował single "Zaskakuj mnie" (w grudniu 2018 r.) i "Dalej" (kwiecień 2019 r.), które zdobyły wielomilionową oglądalność.

Teraz prezentuje utwór "Lepiej" zapowiadający szykowany debiutancki album.

Marcin w najnowszym singlu odwołuje się do ponadczasowego, rasowego disco, ale w nowoczesnym wydaniu.

