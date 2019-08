Marcin Sójka chce przekazywać radość. Kiedy premiera płyty zwycięzcy "The Voice of Poland"?

Marcin Sójka, zwycięzca dziewiątej edycji "The Voice of Poland", szykuje się do wydania debiutanckiej płyty, która prawdopodobnie pojawi się jesienią. Wcześniej poznamy nowego singla.

Marcin Sójka po wygranej w "The Voice of Poland" opublikował single "Zaskakuj mnie" (w grudniu 2018 r.) i "Dalej" (kwiecień 2019 r.).

Pierwszy z nich ma ma ponad 11 milionów odsłon w serwisie YouTube, z kolei "Dalej" - ponad 5,6 mln.

Wokalista ma nadzieję, że również nowy kawałek przypadnie słuchaczom do gustu. Szykuje się też do wydania pierwszej płyty, która prawdopodobnie pojawi się jesienią.

"Ten singiel, podobnie jak i dwa wcześniejsze, opowiada o tym, żeby po prostu kroczyć przed siebie z radością. Chcieliśmy jednak trochę zmienić klimat muzyczny, tamte były w średnim tempie, ten jest żywszy, szybszy, może nawet trochę dyskotekowy. Chcemy ciągle przekazywać radość, bo lepiej dawać, a nie brać i to jest właśnie myśl przewodnia tego numeru" - mówi agencji Newseria Lifestyle Marcin Sójka.



Zwycięzca show TVP podkreśla, że stara się mieć swój udział zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej utworów, które firmuje swoim nazwiskiem.

"Ciągle przemykam przez kompozytora i przez tekściarza, wrzucam swoje pomysły. Nie zawsze one wchodzą w całą koncepcję, ale chciałbym, żeby to po prostu było bardziej moje, więc trochę muszę się wtrącać" - mówi Marcin Sójka.

Do nowego utworu właśnie powstaje teledysk. Jednocześnie trwają też końcowe prace nad jego debiutancką płytą.

"Płyta jest planowana na jesień, więc właściwie już zbliża się wielkimi krokami. Będzie bardzo zróżnicowana, przynajmniej ja to tak widzę na tym etapie, na którym jesteśmy. Chciałbym, żeby było na niej dużo radości, ale również melancholii i sentymentu, jakiejś tęsknoty za tym, czego byśmy oczekiwali" - mówi Marcin Sójka.

Wokalista ma nadzieję, że wraz z promocją płyty pojawi się więcej propozycji koncertowych, bo wtedy będzie miał już do zaproponowania słuchaczom kilkanaście nowych kompozycji.

"W tym momencie nie mam jakoś bardzo dużo koncertów, ale zdarzają się i wtedy jest fajna energia. Kontakt z żywym człowiekiem, z żywą publicznością zawsze daje mi dużo radości, więc bardzo lubię" - mówi.

W połowie sierpnia Marcin Sójka wystąpi m.in. w Operze Leśnej podczas pokazywanego przez TVN Sopot Festival 2019.

Wokalista z muzyką jest związany zawodowo, ponieważ w rodzinnych Siedlcach pracuje w Centrum Kultury i Sztuki jako realizator dźwięku.

Idolem wokalnym Marcina na zawsze pozostanie Zbigniew Wodecki. Ceni twórczość Chaki Khan, Basi Trzetrzelewskiej, Phila Collinsa, Stinga, Genesis, The Police, Patrycji Markowskiej, Perfectu, Dawida Podsiadły i Natalii Przybysz.

Jako kilkulatek został doceniony przez ikony teatru muzycznego w Polsce, Janusza Józefowicza oraz Janusza Stokłosę, i zagrał główną rolę w musicalu "Piotruś Pan" w Teatrze Roma.

