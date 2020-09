Marcelina urodziła. Wokalistka pokazała zdjęcie z dzieckiem

W wieku 34 latach po raz pierwszy mamą została wokalistka Marcelina. Na swoim Instagramie pokazała pierwsze zdjęcia poszerzonej rodziny.

Marcelina po raz pierwszy została mamą /Adam Burakowski / Reporter

Marcelina Misztal (wcześniej nosiła panieńskie nazwisko Stoszek) to pochodząca z Cieszyna, polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, znana także z występów pod pseudonimem Mariija.

Reklama

Jej twórczość to nowoczesny pop ubarwiony elementami soulu, jazzu oraz R&B.

Marcelina zadebiutowała w 2008 roku piosenką "There Is No One" ( posłuchaj! ).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcelina Znikam

Od tej pory wokalistka wydała już kilka solowych albumów, w tym ostatni w 2018 roku zatytułowany "Koniec wakacji". Współpracowała także m.in. z Piotrem Roguckim ("Karmelove" - posłuchaj! ) czy Grubsonem ("Jedna z planet" - sprawdź! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcelina opowiada o swojej nowej płycie "Koniec wakacji" INTERIA.TV

Na instagramowym profilu Marceliny możemy zobaczyć jej zdjęcia z pierwszego spaceru z dzieckiem. Z opisów możemy dowiedzieć się, że wokalistka razem ze swoim mężem Maciejem Misztalem doczekali się córki.

Gratulacje dla szczęśliwych rodziców złożyli m.in. Alicja Janosz, Rosalie. i Maciej Gołyźniak.