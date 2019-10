Marcela Leszczak z "Top Model" marzy o karierze wokalnej. Zobacz pierwsze nagranie [ISTAGRAM]

Znana m.in. z udziału w "Top Model" Marcela Leszczak, po próbie zrobienia kariery w modelingu, teraz postawiła na muzykę i zaczyna spełniać swoje marzenie o śpiewaniu.

Marcela Leszczak próbuje swoich sił jako wokalistka /Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

Marcela Leszczak do świata show biznesu trafiła dzięki udziałowi w programie "Top Model". W modelingu nie udało się jej zrobić kariery, dlatego jej swoje zainteresowanie skierowała ku aktorstwu i zagrała m.in. w serialu "Miłość na bogato".



Teraz Leszczak postanowiła spełnić jedno ze sowich dziecięcych marzeń i spróbować swoich sił jako wokalistka. Na swoim Instagramie pochwaliła się pierwszym nagraniem z lekcji śpiewu, jakie pobiera.



"Nasz maleńki kawałeczek! Muzyka zawsze grała mi w sercu, kocham muzykę, kocham śpiewać, niestety mieszkałam w małej miejscowości, gdzie nie miałam szansy na rozwój. Teraz realizuję swoje marzenia. Co będzie dalej nie wiem, skupiam się na dzisiejszym dniu. Wkładam dużo serca w swoją pracę (...). Najważniejsze żeby robić w życiu to co się kocha" - napisała pod wideo Leszczak.

Zapowiedziała też, że wkrótce zaprezentuje więcej.

O Marceli Leszczak głośno w polskich mediach było również z powodu jej związku z Miśkiem Koterskim. 26-latka związała się z Koterskim w 2017 roku, a półtora miesiąca później była w ciąży. Po narodzinach syna Fryderyka para chętne dzieliła się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, aż do momentu niedawnego, głośnego rozstania.