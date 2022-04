Mantar: Album "Pain Is Forever And This Is The End" gotowy. Kiedy premiera?

Grający na gitarze wokalista Hanno Klänhardt i śpiewający perkusista Erinc Sakarya, czyli niemiecki duet Mantar, mają już za sobą nagrania nowej płyty. "Pain Is Forever And This Is The End" będzie zarazem pierwszym materiałem Niemców w barwach Metal Blade Records, z którą muzycy podpisali niedawno stosowne dokumenty. Wcześniej sludge / punk / blackmetalowy duet z Bremy związany był z fińską Svart Records i niemiecką wytwórnią Nuclear Blast.

Piąty album Mantar ujrzy światło dzienne 15 lipca. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w kilku edycjach winylowych, drogą elektroniczną oraz jako specjalny limitowany boks.

Nowe dokonanie Mantar pilotuje singel "Hang 'Em Low (So The Rats Can Get 'Em)", do którego powstał wideoklip.

"'Hang 'Em Low...' to jeden z najbardziej chwytliwych i najmocniejszych numerów, jakie do tej pory skomponowaliśmy. Uznaliśmy więc, że zasługuje on na fajny teledysk, który ukazuje podstawowe składowe Mantar: napięcie, nerwowe i złe wibracje plus całą masę przepięknych, smutnych ujęć florydzkiej przyrody" - powiedział Hanno Klänhardt, który mieszka obecnie w Gainesville na północy Florydy.



Wideoklip "Hang 'Em Low (So The Rats Can Get 'Em)" Mantar możecie zobaczyć poniżej:

Clip Mantar Hang 'Em Low (So the Rats Can Get 'Em)

Oto program albumu "Pain Is Forever And This Is The End":

1. "Egoisto"

2. "Hang 'Em Low (So The Rats Can Get 'Em)"

3. "Grim Reaping"

4. "Orbital Pus"

5. "Piss Ritual"

6. "Of Frost And Decay"

7. "Walking Corpse"

8. "New Age Pagan"

9. "Horder"

10. "Odysseus".