"Manifest" Amaranthe

Szwedzka grupa Amaranthe zarejestrowała szósty album.

Szwedzki zespół Amaranthe stworzył kolejny album /materiały prasowe

"Manifest", nowa płyta (modern)metalowej formacji rodem z Goeteborga, powstała w duńskim studiu Hansen w Ribe oraz w IluSound Oy / iStudio w Helsinkach. Produkcją zajął się Jacob Hansen. Okładkę zaprojektował Emmanuel Shiu.

Album trafi do sprzedaży 2 października nakładem Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie m.in. w kilku wersjach winylowych, na CD oraz w specjalnej edycji z czterema dodatkowymi utworami, czyli "82nd All The Way" (przeróbka Sabaton), "Do Or Die" (z udziałem Angeli Gossow), "Adrenalina" (wersja akustyczna), "Crystalline" (wersja symfoniczna).

Wśród innych gości, którzy pojawią się na nowej płycie Amaranthe, odnajdujemy także Noorę Louhimo z Battle Beast, Perttu Kivilaakso z Apocalyptiki, Eliasa Holmlida z Dragonland, Heidi Shepherd z Butcher Babies i Jeffa Loomisa z Arch Enemy.

Z teledyskiem do najnowszego singla "Strong" Amaranthe (z udziałem Noory Louhimo, wokalistki fińskiej grupy Battle Beast) możecie się zapoznać poniżej:

Clip Amaranthe Strong (feat. Noora Louhimo)

Oto program albumu "Manifest":

1. "Fearless"

2. "Make It Better"

3. "Scream My Name"

4. "Viral"

5. "Adrenaline"

6. "Strong"

7. "The Game"

8. "Crystalline"

9. "Archangel"

10. "BOOM!1"

11. "Wake Up And Die"

12. "Do Or Die".