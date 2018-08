Wydawało się, że kariera muzyczna Marty Wiśniewskiej na zawsze została pogrzebana. Tymczasem Mandaryna po serii gorąco przyjętych występów właśnie zapowiedziała premierę nowej piosenki.

Mandaryna po latach reaktywowała swoją muzyczną karierę /Fot. Tomasz Radzik/Agencja SE / East News

Po latach przerwy od show-biznesu gruchnęła wiadomość o powrocie Mandaryny na muzyczną scenę. Na początku roku dała koncerty w wypełnionych klubach we Wrocławiu i Krakowie - pod sceną pojawiły się tłumy, którym zupełnie nie przeszkadza fakt, że Marta Wiśniewska podpiera się playbackiem. W planach są kolejne występy.

"Trochę to nie ja wróciłam, tylko to wróciło do mnie. To nie było zaplanowane, poszło od drugiej strony. Dzięki ludziom, którzy chcieli zobaczyć mnie na koncertach, którzy chcieli odgrzebać Mandarynę z powrotem... sporo ludzi przyszło. Oni chcą się ze mną bawić, to jest wymiana fantastycznej energii. Ci ludzie przychodzili na moje koncerty jak mieli 13 lat, a teraz mają dwadzieścia parę" - opowiadała Marta Wiśniewska w programie Kuby Wojewódzkiego.

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały zapowiadające premierową piosenkę i teledysk. Na razie Mandaryna nie zdradziła jeszcze, kiedy pojawi się singel.



Z jednej z fotografii da się natomiast wywnioskować, że nowa piosenka będzie nosiła tytuł "Not Perfect" - tak bowiem zatytułowany jest przygotowywany materiał wideo.

"Nie jestem idealna, ale wciąż zamierzam to robić" - napisała, publikując zdjęcie zza kulis klipu.

"To ja, wiem, że kazałam wam długo czekać" i "Nikt nie chce być osądzany przez pryzmat przeszłości. Jesteście wolni, jak ja" - napisała Mandaryna pod kolejnymi fotografiami z planu.

Pierwsze kroki w show-biznesie Marta Mandrynkiewicz (to jej panieńskie nazwisko) stawiała na początku XXI wieku jako tancerka (później choreografka) współpracująca z grupą Ich Troje, która wówczas podbijała Polskę z płytami "Ad. 4" i "Po piąte... niech gadają". Oba wydawnictwa uzyskały tytuł Diamentowej Płyty za sprzedaż kilkuset tysięcy egzemplarzy.

Znajomość z Michałem Wiśniewskim stała się tak bliska, że para w 2002 r. wzięła ślub, a w czerwcu urodził im się syn Xavier Michał. Niewiele ponad rok później na świat przyszła córka - Fabienne Marta. W grudniu 2003 r. para wzięła ślub kościelny w lodowej scenerii w Kirunie na północy Szwecji - całość transmitowała na żywo stacja TVN, która także nadawała reality show "Jestem jaki jestem" z udziałem całej rodziny.

"Tak to w życiu bywa. Sami to rozłożyliśmy, bo jak już wszystko w życiu masz to potem trzeba to stracić, żeby to docenić. Człowiek do miękkiego fotela przyzwyczaja się szybko i myśli, że tak będzie zawsze. Człowiek popełnia trochę błędów, złych ludzi spotyka na swojej drodze... Wyszło jak wyszło" - tak po latach skomentowała pytanie Kuby Wojewódzkiego o to, jak się czuje jako osoba, która miała wszystko i prędko to straciła.

W 2006 r. małżeństwo Wiśniewskich się rozpadło - lider Ich Troje związał się z Anią Świątczak, która od trzech lat była już wokalistką tej grupy.



Wideo Mandaryna wznawia karierę (WideoPortal/x-news)

Marta Wiśniewska jako wokalistka zadebiutowała w 2004 roku. Rok później podczas festiwalu w Sopocie doszło do skandalu. Jej występ zakończył się kompromitacją i wygwizdaniem przez część publiczności. Wówczas też do sieci trafiło nagranie z koncertu, na którym słychać strasznie fałszującą wokalistkę, wspomagającą się playbackiem.

- Najgorszy moment miałam właśnie po tym Sopocie, gdy tak strasznie bałam się wychodzić na scenę, że po prostu trzy razy żegnałam się, pięć razy lewą ręką, sześć razy plułam do tyłu (śmiech), żeby po prostu wyjść i umieć unieść to wszystko, co czują ci ludzie stojący pod sceną - wspominała po latach w rozmowie z Interią.

35 lat Mandaryny 1 7 Marta Wiśniewska z domu Mandrykiewicz, znana powszechnie jako Mandaryna urodziła się 12 marca 1978 roku w Łodzi. Karierę rozpoczęła jeszcze jako dziecko w tanecznym zespole Krajki. W 1996 roku, będąc jedną z tancerek grupy 7 coma 7, zdobyła mistrzostwo Polski w tańcu hip hop. Autor zdjęcia: Źródło: MWMedia 7

W sumie Mandaryna w trakcie swojej kariery wydała trzy albumy, ostatni z nich - "AOX" - w 2009 roku. Na początku 2013 r. wypuściła jeszcze teledysk do singla "Bring The Beat". Miała to być zapowiedź czwartego albumu wokalistki pod roboczym tytułem "Sugar Sugar", płyta jednak nigdy się nie ukazała.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna Bring the Beat

Debiut "Mandaryna.com" uzyskał status złotej płyty za sprzedaż ponad 35 tys. egzemplarzy. Z tego albumu pochodzi taneczny cover rockowej grupy Whitesnake - "Here I Go Again".

Wideo Mandaryna - Here I Go Again

Na drugiej płycie "Mandarynkowy sen" (2005) znalazł się przebój "Ev'ry Night", z którym wokalistka zajęła 2. miejsce w półfinale Konkursu Sopot Festival 2005 o Bursztynowego Słowika.

Clip Mandaryna Ev'ry Night

Tym razem Mandaryna również sięgnęła po przeróbki - na drugiego singla trafił utwór "You Give Love a Bad Name" (w oryginale Bon Jovi). Wokalistka nagrała także swoje wersje "Windą do nieba" 2 plus 1 i "A Spaceman Came Travelling" Chrisa de Burgh.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna You Give Love A Bad Name

W ostatnim czas Marta Wiśniewska skupiała się na prowadzeniu szkoły tanecznej Mandaryna Dance Studio i wychowywaniem dzieci. W latach 2007-09 związana była z Michałem Szatkowskim, później jej partnerem był fotograf Wojciech Bąkiewicz, a obecnie spotyka się z pewnym Pawłem.

"Nie afiszujemy się, ale też nie mamy nic do ukrycia. Po latach cenię sobie w życiu prywatność" - tłumaczyła Mandaryna w jednym z wywiadów, podkreślając, że jest szczęśliwa.

12 marca była żona Michała Wiśniewskiego skończyła 40 lat.