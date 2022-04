Na początku marca 2022 roku Mandaryna wypuściła swój nowy utwór, pt. "(Po)między". Mimo wydarzeń w Ukrainie, Marta Wiśniewska postanowiła, że nie będzie przesuwać zapowiadanej premiery na inny, "lepszy" moment.

Tekst do utworu "(Po)między" napisała sama Mandaryna.

"Zatańcz ze mną tak

Jakby się kończył świat

Jakby wszystko to, co było

W oddali się rozmyło" - śpiewa.

Clip Mandaryna po(między)

"Będzie sztos. Ta piosenka siedzi mi w głowie od soboty i nie może wyjść... To dobry znak" - pisał jeszcze przed premierą Bartosz Kuśmierski, autor zdjęć do teledysku.



Mniej optymistycznie o piosence wyraził się Michał Wiśniewski, były mąż piosenkarki.

"Generalnie trzymam za nią kciuki. Marta musi przede wszystkim realizować siebie" - stwierdził w rozmowie z "Party".

Gwiazdor uważa, że piosenka jest w porządku, jednak on poszedłby na miejscu Marty w innym kierunku.



"To wszystko jest poprawne, to wszystko fajne, ale to nie jest ta Mandaryna, którą ja znam ze sceny" - twierdzi Wiśniewski.

"Skoncentrowałbym się na tym, co robiła do tej pory, czyli duży show, królowa dance, którą była. Kontynuowałbym to i robiłbym glamour. Marta od tego odeszła i chce być bliżej ziemi" - dodaje.

Michał Wiśniewski komentuje utwór Mandaryny. Wokalistka odpowiada

W rozmowie z portalem Jastrząb Post, Wiśniewska została zapytana co myśli o tej wypowiedzi.

"Cieszę się, że Michał nie jest moim producentem. Ja już dawno wybrałam swoją własną drogę i cieszę się, że przechodzę przez własne drzwi. Ja tego nie słuchałam, ale nie mam problemu z tym, że Michałowi nie podoba się coś, co ja robię, bo nie zależy mi na dobrej opinii wszystkich" - wyjaśniła Mandaryna.

Nastęnie dodała, że nie czuje potrzeby sugerowania się zdaniem Michała Wiśniewskiego.

"Nie będę spełniać oczekiwań mojego męża, z którym rozwiodłam się 15 lat temu. Inaczej świat naprawdę by zwariował" - mówi wprost.

Piosenkarka dodaje, że mimo tego, że ma z byłym mężem dobre kontakty i często rozmawiają na różne tematy, nie zamierza radzić się go w sprawie piosenek, gdyż sama buduje własną karierę.

Kim jest Mandaryna?

Marta "Mandaryna" Wiśniewska znana jest ze swoich scenicznych występów i związku z Michałem Wiśniewskim. Mają syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003).

W lipcu 2020 roku wróciła również do współpracy z Ich Troje w roli choreografki.

Przypomnijmy, że w roli wokalistki u boku Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy występowały kolejno następujące wokalistki: Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-03), Ania Świątczak (2003-10), Jeanette Vik (2010-11), Justyna Panfilewicz (2011-13), Marta Milan (2013-17) i Agata Buczkowska (2017-2020) oraz ponownie Ania Świątczak (od 2020 r.).

Z kolei prywatnie Michał Wiśniewski był mężem Magdy Femme (1996-2001, zobacz! ), Mandaryny (2002-2006), Ani Świątczak (2006-2011) i Dominiki Tajner, (2012-2019). Obecnie Wiśniewski jest mężem Poli Wiśniewskiej, z którą ma syna Falco. Ze związku z Anią Świątczak ma córki: Etiennette Annę (ur. 2006) i Vivienne Viennę (2008).

Pierwsze kroki w show-biznesie Marta Mandrynkiewicz (to jej panieńskie nazwisko) stawiała na początku XXI wieku jako tancerka (później choreografka) współpracująca z grupą Ich Troje, która wówczas podbijała Polskę z płytami "Ad. 4" i "Po piąte... niech gadają". Oba wydawnictwa uzyskały tytuł Diamentowej Płyty za sprzedaż kilkuset tysięcy egzemplarzy.

W grudniu 2003 r. wzięła ślub kościelny z Michałem Wiśniewskim w lodowej scenerii w Kirunie na północy Szwecji - całość transmitowała na żywo stacja TVN, która także nadawała reality show "Jestem jaki jestem" z udziałem całej rodziny.

"Tak to w życiu bywa. Sami to rozłożyliśmy, bo jak już wszystko w życiu masz to potem trzeba to stracić, żeby to docenić. Człowiek do miękkiego fotela przyzwyczaja się szybko i myśli, że tak będzie zawsze. Człowiek popełnia trochę błędów, złych ludzi spotyka na swojej drodze... Wyszło jak wyszło" - tak po latach skomentowała pytanie Kuby Wojewódzkiego o to, jak się czuje jako osoba, która miała wszystko i prędko to straciła.

Marta Wiśniewska jako wokalistka zadebiutowała w 2004 roku. Rok później podczas festiwalu w Sopocie doszło do skandalu. Jej występ zakończył się kompromitacją i wygwizdaniem przez część publiczności. Wówczas też do sieci trafiło nagranie z koncertu, na którym słychać strasznie fałszującą wokalistkę, wspomagającą się playbackiem.

- Najgorszy moment miałam właśnie po tym Sopocie, gdy tak strasznie bałam się wychodzić na scenę, że po prostu trzy razy żegnałam się, pięć razy lewą ręką, sześć razy plułam do tyłu (śmiech), żeby po prostu wyjść i umieć unieść to wszystko, co czują ci ludzie stojący pod sceną - wspominała po latach w rozmowie z Interią.

Pomimo oczywistych braków wokalnych Mandaryna cieszyła się popularnością. Jej druga płyta "Mandarynkowy sen", zawierająca także singel "You Give Love a Bad Name" z repertuaru Bon Jovi, dotarła na szczyt listy najpopularniejszych albumów w Polsce. Kolejna płyta "AOK" (2007) spotkała się już ze znikomym zainteresowaniem.

