Mandaryna o Michale Wiśniewskim i wspólnych dzieciach: Po ojcu odziedziczyły niewiele

Marta Wiśniewska opowiedziała w rozmowie z Wideoportalem opowiedziała o tym, co po niej odziedziczyły jej dzieci z Michałem Wiśniewskim – Xavier i Fabienne. Tancerka zdradziła, jakie cechy według niej przejęły od ojca.

Michał Wiśniewski i Mandaryna /Tricolors / East News

Przypomnijmy, że Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska byli małżeństwem w latach 2002 - 2006. Owocem ich związku była dwójka dzieci - syna Xavier oraz córka Fabienne (obecnie odpowiednio 17 i 16 lat).



Jak zmieniała się Fabienne Wiśniewska? 1 / 9 16-letnia Fabienne Wiśniewska pojawiła się na otwarciu jednego z warszawskich salonów spa. Nastolatka towarzyszyła swojej matce, Marcie Wiśniewskiej, czyli Mandarynie. Źródło: Reporter Autor: Adam Jankowski udostępnij

Reklama

Mimo rozwodu wokalista stara się utrzymywać kontakt z dziećmi. Dziennikarz Wideoportal zapytał natomiast Mandarynę, jakie cechy Xavier i Fabienne odziedziczyli po matce i ojcu.



"Ogromną pasję do tańca zaszczepiłam im ja i to wzięli ze mnie, bo są naprawdę świetnymi tancerzami. Dość wysoko stoją w świecie tanecznym. Natomiast nie wiem, co z Michała. Poczucie rytmu mają, czerwonych włosów nie mają. Są mili, nie są pyskaci - więc chyba niewiele" - wypaliła.

Dodajmy, że lider Ich Troje ma jeszcze dwoje dzieci z Anną Świątczak - córkę Vivienne i Etienette. W tym roku wokalista rozwiódł się po raz czwarty. Tym razem z Dominiką Tajner.