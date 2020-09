Małgorzata Markiewicz przez trzy miesiące walczyła o życie swojego syna. Co się stało?

Przez trzy miesiące trwała walka o życie przedwcześnie urodzonego syna Małgorzaty Markiewicz. Znana z m.in. "Szansy na sukces" oraz współpracy z Piotrem Rubikiem wokalistka w ostatnim czasie zniknęła z mediów społecznościowych.

Małgorzata Markiewicz w programie "The Four. Bitwa o sławę" /

W najnowszym wpisie na Instagramie Małgorzata Markiewicz pokazała się na zdjęciu ze swoim synem Antonim, który przyszedł na świat jako wcześniak w szóstym miesiącu. Ojcem chłopca jest mąż wokalistki - Michał Zaborski znany z Atom String Quartet. Para ma też 2-letnią córkę Amelię.



Wokalistka podzieliła się dramatyczną historią, opisując ze szczegółami, jak wyglądała trzymiesięczna walka o życie syna.



"Wreszcie razem Kochani, jakiś czas temu zrobiłam sobie dłuższą przerwę od social mediów. Nie byłam wówczas gotowa, aby dzielić się z Wami emocjami, które towarzyszyły mi w tym czasie. Lęk o życie i zdrowie mojego przedwcześnie narodzonego dziecka był ogromny. Jedynym ukojeniem była modlitwa, świadomość wspaniałej opieki nad synkiem oraz wsparcie najbliższych mi osób. Dziś jesteśmy już razem w domu. Antoś jest prześlicznym dzidziusiem i wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze" - napisała.

Markiewicz podziękowała za opiekę nad Antosiem personelowi medycznemu Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Wokalistka w ostatnim czasie pochwaliła się też zdjęciami ze sceny. Na koncertach zaczyna promować wydaną na początku roku debiutancką płytę "Bring The Light".

Szeroka publiczność poznała Małgorzatę Markiewicz jako 13-latkę w telewizyjnej "Szansie na sukces". W programie zrobiła furorę własną wersją "Listu do matki" Violetty Villas ( sprawdź! ), co dało jej udział w finałowym koncercie w Sali Kongresowej. To zwycięstwo otworzyło jej drogę do Koncertu Debiutów XXXV Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pobiła wtedy rekord najmłodszego uczestnika festiwalu w całej jego historii. Zdobyła wówczas nagrodę radiowej Jedynki, którą wręczył jej Ryszard Rynkowski.

We wrześniu 2000 roku młodziutka wokalistka przeprowadza się do Warszawy, gdzie kontynuowała edukację muzyczną i pobierała lekcje emisji głosu. Miesiąc później wyleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie m.in. z Hanką Bielicką koncertowała przez dwa tygodnie. W kolejnych latach zbierała wyróżnienia i nagrody na różnych festiwalach i przeglądach piosenki, także zagranicznych.

Przypomniała się w 2005 r., kiedy to w składzie niezwykle popularnego oratorium "Tu es Petrus" Piotra Rubika zastąpiła Olgę Szomańską. Kompozytor zaprosił ją do współpracy przy kolejnym oratorium, zamykającym tryptyk "Psałterzu wrześniowym". Do promocji tego wydawnictwa wybrano "Psalm dla ciebie", który Małgorzata Markiewicz śpiewała w duecie z Januszem Radkiem.

Za "Psałterz wrześniowy" otrzymała diamentową płytę i statuetki za najlepiej sprzedający się album roku na festiwalach Top Trendy w Sopocie i Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu podczas koncertu "Super Jedynek" oraz nagrodę publiczności za najciekawszy występ wieczoru zarówno w Opolu jak i Sopocie. Wspomniany "Psalm dla ciebie" został m.in. przebojem roku 2007 radia RMF FM.

Wokalistka ma na koncie współpracę z muzykami związanymi głównie ze sceną jazzową, m.in. Adamem Sztabą, Andrzejem Jagodzińskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Grzechem Piotrowskim, Robertem Majewskim, Jerzym Małkiem i Zbigniewem Górnym. W ostatnim czasie koncertuje też z projektem "Tribute to Sting".

W 2019 roku Markiewicz przypomniała o sobie po raz kolejny. Tym razem za sprawy piosenki "Niebywałe", zapowiadającej jej długo wyczekiwany, debiutancki album. Płyta była zapowiadana jako otwarcie nowego rozdziału w karierze wokalistki, która występuje również w roli kompozytorki, autorki tekstów oraz instrumentalistki. Obecna jej twórczość to połączenie soulu, jazzu, indie popu i szeroko rozumianej alternatywy.

Wiosną tego roku wokalistka postanowiła spróbować kolejny raz zaistnieć w mediach. Tym razem w nowym programie Polsatu "The Four. Bitwa o sławę" przed jurorami zdecydowała się wykonać "Piosenkę księżycową" Varius Manx.



"To była bardzo wzruszająca podróż, ale jak otrząsnąłem się w połowie piosenki i przestałem robić głupią minę, to zadałem sobie pytanie, czy ty potrafisz być łobuzem, bo oni [mistrzowie] są łobuzerscy" - stwierdził Kuba Badach.



Decyzją składu jury Markiewicz mogła stanąć do bitwy z jednym z mistrzów, a padło na Samiego Harba. Do pojedynku wokalista wybrał utwór Lewisa Capaldiego "Someone You Loved". Markiewicz natomiast zdecydowała się na "Pamięć", piosenkę z musicalu "Koty".



Ostatecznie publiczność zdecydowała, że uczestniczka nie powinna jednak usiąść na krześle mistrza i w ten sposób zakończyła się jej przygoda z show Polsatu.