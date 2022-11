Grupa CamaSutra istnieje od 2013 roku. Wokalistką i twarzą zespołu jest Małgorzata Główka, którą widzowie telewizyjni mogą pamiętać z takich programów, jak m.in. "Szansa na sukces", "Śpiewaj i walcz" i "The Voice of Poland" (w drugiej edycji trafiła do drużyny Patrycji Markowskiej).

CamaSutra ma w dorobku takie przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz", "Porwij mnie", "Do nieba bram", "Grzeszne myśli", "Miłość jest piękna" i "Jesteś ideałem".

CamaSutra gwiazdą dożynek w Skorzewie. Ksiądz protestuje

Małgorzata Główka (CamaSutra) zapowiada nowy teledysk. Za dużo odsłoniła?

Grupa CamaSutra przymierza się do premiery kolejnej piosenki, pt. "Powiedz mi". Klip pojawi się w sieci dopiero we wtorek 8 listopada, ale Małgorzata Główka już teraz gorąco na nią zaprasza.

Wokalistka zaprezentowała się w odważnej kreacji, która odsłania sporo jej ciała.

"Moja bogini", "Wyglądasz jak perska księżniczka", "Jak zawsze pięknie", "Uczta dla oka" - piszą fani w komentarzach.

"Czym chata bogata": Małgorzata Główka (CamaSutra) pokazuje swój dom!

