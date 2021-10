W programie "Czym chata bogata", najsłynniejsze gwiazdy disco polo pokazują, jak mieszkają! W programie możemy zobaczyć przede wszystkim, jak wyglądają domy wielkich gwiazd. Dostajemy też wgląd do tego, jaki wystrój lubią gwiazdy, co kryją ich garderoby. Wokaliści często pokazują to, co dla nich najcenniejsze. W najnowszym odcinku zobaczymy Małgorzatę Główkę, liderkę zespołu CamaSutra!

Camasutra w programie "Czym chata bogata" - gdzie i kiedy oglądać?

Piosenkarka mieszka na jednym ze strzeżonych osiedli w Kielcach. Jej mieszkanie jest niezwykle uporządkowane.

"To już chyba w chorobę przechodzi, bo jestem bardzo estetyczna" - śmieje się gwiazda, pokazując swoje lokum. Tylko kamerom Disco Polo Music pozwoliła wejść za swój próg, pokazując także m.in. salon i garderobę. To w niej znajduje się ogromna kolekcja jej butów, ale też wyjątkowych, ręcznie zdobionych przez siebie staników!

Wokalistka nie ukrywa, że jest fanką klasycznego połączenia bieli i czerni. "Zależało mi, żeby było jak najwięcej światła. Lubię biel, czerń, pomieszanie glamour ze stylem nowoczesnym" - wyznaje.

"Czym chata bogata" z liderką grupy CamaSutra - oglądaj w Disco Polo Music w sobotę o godz. 14.

Małgorzata Główka (CamaSutra) - kim jest?

Wokalistka jest twarzą zespołu CamaSutra. Widzowie telewizyjni mogą pamiętać z takich programów, jak m.in. "Szansa na sukces", "Śpiewaj i walcz" i "The Voice of Poland" (w drugiej edycji trafiła do drużyny Patrycji Markowskiej).

"Na dłuższy czas zatrzymałam się przy muzyce rozrywkowej, popowej, ale spróbowałam swoich sił w bluesie, jazzie. Tych stylów muzycznych było wiele, niemniej jednak na mojej drodze stanął mój menedżer" - opowiadała wokalistka. "Wiedziałam, że już moja droga nie stanie w żadnym programie typu talent show, chyba nie byłam już na to gotowa. Wtedy mój menedżer zaproponował mi muzykę dance'ową" - dodawała Główka.

Od 2015 r. jest żoną trenera siatkarskiej drużyny Skórzanych Skarżysko-Kamienna/SMS Kielce Mateusza Grabdy. W swojej działalności muzycznej wokalistka jednak posługuje się panieńskim nazwiskiem.

Camasutra ma w dorobku takie przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz" (ponad 68 mln odsłon), "Porwij mnie" (43 mln), "Do nieba bram" (15 mln), "Grzeszne myśli", "Miłość jest piękna" i "Jesteś ideałem" (po 14 mln).