Grupa CamaSutra istnieje od 2013 roku. Wokalistką i twarzą zespołu jest Małgorzata Główka, którą widzowie telewizyjni mogą pamiętać z takich programów, jak m.in. "Szansa na sukces", "Śpiewaj i walcz" i "The Voice of Poland" (w drugiej edycji trafiła do drużyny Patrycji Markowskiej).

CamaSutra ma w dorobku takie przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz", "Porwij mnie", "Do nieba bram", "Grzeszne myśli", "Miłość jest piękna" i "Jesteś ideałem".

Zespół miał wystąpić 4 września podczas dożynek w Skorzewie. Występ miała poprzedzić uroczysta msza święta. Proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ma jednak obiekcje do nazwy gwiazdy wieczoru.

CamaSutra gwiazdą dożynek. Ksiądz nie odprawi mszy

Do portalu Trojmiasto.wyborcza.pl, zwróciła się mieszkanka gminy Kościerzyna.

"Ludzie planują zjechać z całych Kaszub na ten koncert, ale ksiądz z parafii w Skorzewie złożył protest" - powiedziała.

Ksiądz zapowiedział, że jeżeli władze gminy będą reklamować grupę, nie odprawi on mszy podczas dożynek. Władze zareagowały na ultimatum i zmieniły plakat promujący wydarzenie.

"Plakaty już wydrukowane i wiszą w całej gminie, ale władze ugięły się i zmieniły plakaty. Z plakatów zniknęła nazwa gwiazdy wieczoru - CamaSutry. Zostało tylko zdjęcie trzech uśmiechniętych, ubranych na czarno blondynek. Ze zmianą plakatu na Facebooku nie było większego problemu, ale te papierowe są raz jeszcze drukowane i rozwieszane na terenie gminy Kościerzyna" - dodaje kobieta.

Portal Trojmiasto.wyborcza.pl próbował zapytać o stanowisko w sprawie wójta gminy Kościerzyna, Grzegorza Piechowskiego oraz proboszcza parafii, ks. Aleksandra Dziadowicza. Pierwszy odmówił komentarza, drugi uznał, że to nie on usunął nazwę z plakatów.

Co na to sam zespół? Menedżer CamaSutry, Stanisław Kuciński, zapewnia, że to nie pierwszy raz, kiedy nazwa grupy budzi kontrowersje.

"Wybrnęliśmy z tego tak, że zmieniliśmy nazwę na 'Małgorzata Główka z zespołem'. I tak każdy wiedział, o kogo chodzi" - mówi.

