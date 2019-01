Camasutra i "Idziemy w tango": Małgorzata Główka w ognistej czerwieni

Ponad 160 tys. odsłon ma już teledysk "Idziemy w tango" discopolowej grupy Camasutra.

"Camasutra to nowy projekt muzyczny na polskiej scenie muzycznej" - czytamy w opisie na Facebooku.

Wokalistką i twarzą zespołu jest Małgorzata Główka, którą widzowie telewizyjni mogą pamiętać z programów "Śpiewaj i walcz" i "The Voice of Poland" (w drugiej edycji trafiła do drużyny Patrycji Markowskiej).

Od 2015 r. jest żoną trenera siatkarskiej drużyny Skórzanych Skarżysko-Kamienna/SMS Kielce Mateusza Grabdy. W swojej działalności muzycznej wokalistka jednak posługuje się panieńskim nazwiskiem.

Camasutra ma w dorobku takie przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz" (ponad 47 mln odsłon), "Porwij mnie" (32 mln), "Jesteś ideałem" (11 mln), "Do nieba bram" i "Grzeszne myśli" (po 10 mln).

Najnowszy klip "Idziemy w tango" w ciągu doby zdobył ponad 160 tys. odtworzeń. Za realizację klipu odpowiada ekipa PN Media.

W teledysku wystąpił m.in. Robert Kochanek, tancerz znany z dziewięciu edycji "Tańca z gwiazdami".