Majka Jeżowska uzależniła się od... gier na komórce!

Majka Jeżowska, czyli piosenkarka znana głównie z przebojów dla dzieci, żałuje, że tak późno odkryła gry, dzięki którym w prosty i szybki sposób może się skutecznie zrelaksować.

Majka Jeżowska uwielbia gry na komórce

"Na stare lata, rok temu odkryłam w telefonie gry i aplikacje i nie sądziłam, że tak mnie to wciągnie. Więc teraz wszyscy już wiedzą, że jak nie odbieram telefonu albo patrzę w telefon, to znaczy, że gram w tzw. kulki, bo ja to tak sobie nazwałam. Ale to jest masa różnych gier pokrewnych, które są na logikę, na kojarzenie, ustawianie itd." - wyznała gwiazda w rozmowie z Newserią Lifestyle.

Nazwane przez piosenkarkę "kulkami" gry, to opierające się na bardzo prostych zasadach gry, w które można grać w tak naprawdę każdym wieku. Ciągłe granie w kulki można nazwać u wokalistki wręcz uzależnieniem!

"Bezwiednie w każdej wolnej chwili po prostu biorę telefon, czy jadąc taksówką, czy nawet jak oglądam jakiś film i zaczyna mnie nudzić, to myślę sobie: a zobaczmy, czy mi się uda teraz przejść na wyższy level. Więc zwariowałam na tym punkcie, ale to mnie relaksuje. To jest po prostu totalny reset. Zapomina się o wszystkim, jest skupienie na tu i teraz, na tych kuleczkach, które wędrują i trzeba je okiełznać" - mówi Majka Jeżowska.

Majka Jeżowska uzależniła się w pandemii

Źródła swojego zamiłowania do "kulek" gwiazda upatruje w czasie pandemii, gdy wszyscy skupili się na urządzeniach mobilnych. Jak przekonuje, w tym czasie miała dużo więcej wolnego czasu niż zazwyczaj, dlatego też szukała różnych sposobów na jego zagospodarowanie. I w ten sposób wzorując się na najmłodszych użytkownikach urządzeń elektronicznych, sięgnęła po telefon i sprawdziła wiele jego możliwości.

"Niestety mogę zrzucić całą winę na pandemię, ponieważ często widziałam, jak dzieci patrzą w telefon: w podróży, w samolocie, w pociągu i coś tam robią. Mój syn zresztą też jak był młodszy, to też był wciągnięty przez masę różnych gier i zabaw, zresztą do tej pory gra, ale w gry komputerowe. Ja szczerze mówiąc nigdy, w dzieciństwie zupełnie nie miałam na to czasu, bo chodziłam jednocześnie do dwóch szkół: podstawowej i muzycznej i naprawdę ominęło mnie dużo takich rzeczy, które normalnie nastolatki robią, więc teraz to nadrabiam" - dodaje wokalistka.