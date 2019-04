Majestica: Debiut "Above The Sky" gotowy

Powermetalowa grupa Majestica ze Szwecji o symfonicznym zacięciu szykuje się do premiery debiutanckiego albumu.

Majestica powstała na gruzach formacji ReinXeed /Pavel Koubek /

Zespół podpisał kontrakt z niemiecką Nuclear Blast Records, w barwach której płyta "Above The Sky" trafi na rynek 7 czerwca.



W wersjach digipack oraz winylowej album wzbogacą utwory "Future Land (2002)" i "Spaceballs".



Wyjaśnijmy, że Majestica powstała na gruzach formacji ReinXeed Tommy'ego Johanssona, który od 2016 roku jest gitarzystą Sabaton (w grupie Majestica Johansson stoi również przy mikrofonie).



Skład nowo powstałej formacji uzupełniają gitarzysta Alex Oriz i basista Chris David, partie perkusji na debiucie zagrał zaś sesyjnie sam Uli Kusch, niegdysiejszych członek m.in. Helloween, Gamma Ray, Masterplan, Holy Moses i Mekong Delta. Na koncertach funkcję bębniarza pełni Daniel Sjögren.



"Minęło wiele lat od ukazania się ostatniego albumu, postanowiliśmy więc 'zacząć od nowa' jako Majestica. Poza tym, iż nazwa ta pasuje do powermetalowej grupy ze Szwecji, jest to również nawiązanie do płyty 'Majestic', którą jako ReinXeed wypuściliśmy w 2010 roku" - wyjaśnia Tommy Johansson.



"Above The Sky" nagrano w pod okiem gitarzysty Aleksa Oriza (Soundgarden Studio / Studio Oriz) i Ronny’ego Milianowicza (Studio Seven), który odpowiadał także za miks i czuwał nad całą produkcją. Mastering wykonano w studiu Fascination Street, gdzie za konsoletą zasiadł Tony Lindgren (Katatonia, Angra, Enslaved).



Okładkę zaprojektował Chris Rörland, na co dzień gitarzysta Sabaton.



Szwedzi podzielili się właśnie z fanami premierowym utworem "Rising Tide".

"'Rising Tide' to nie tylko zrobiona z rozmachem powermetalowa kompozycja na wzór Edguy, Stratovatius i Running Wild. To także bardzo orkiestralny utwór z wieloma wpływami Hansa Zimmera. Jest to zarazem numer, który całkiem nieźle wskazuje kierunek i brzmienie nowej płyty" - sygnalizuje zespół.

Z kompozycją "Rising Tide" formacji Majestica możecie się zapoznać poniżej:

Clip Majestica Rising Tide (LYRIC VIDEO)

Oto lista utworów albumu "Above The Sky":



1. "Above The Sky"

2. "Rising Tide"

3. "The Rat Pack"

4. "Mötley True"

5. "The Way To Redemption"

6. "Night Call Girl"

7. "Future Land"

8. "The Legend"

9. "Father Time (Where Are You Now)"

10. "Alliance Forever".