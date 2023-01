Maja Hyży jest przekonana, że jej utwór przygotowany specjalnie na tę okazję zrobi furorę i to właśnie ona będzie reprezentować Polskę podczas finału Eurowizji na scenie w Liverpoolu. Na razie z niecierpliwością czeka na krajowe preselekcje i ma nadzieję, że znajdzie się w gronie finalistów. Piosenka Mai Hyży nosi tytuł "Never Hide" i powstała we współpracy z producentem Mroza.

Eurowizja 2023 ma się odbyć w maju w Wielkiej Brytanii. Reprezentant Polski zostanie wybrany w finale krajowych eliminacji 26 lutego. Maja Hyży bez wahania zgłosiła się do udziału w konkursie i wierzy, że uda jej się pokonać innych kandydatów.

Maja Hyży marzy o Eurowizji. "Mam hit"

Piosenkarka zaledwie kilka dni temu wystąpiła na Sylwestrze Marzeń TVP. Teraz liczy na to, że jej autorski utwór spodoba się widzom tak bardzo, że będą jeszcze długo bawić się w jego rytmie.

"Robimy hit, tego jestem pewna. I mam zamiar dobrze się bawić, a co najważniejsze, jestem z tego utworu bardzo zadowolona, więc wyjdę na scenę dumna i pewna siebie, co też jest akurat ważne w odbiorze. Nie mogę się doczekać, aż już większe grono słuchaczy usłyszy ten numer. Kreacja też się już szykuje, więc zobaczymy, jak nam pójdzie, czy przejdziemy do preselekcji, a jeżeli do preselekcji, to co dalej, bo jest trochę tych kroków" - mówi agencji Newseria Lifestyle Maja Hyży.

Wokalistka nie ukrywa, że Eurowizja to dla niej ważny konkurs i już od dłuższego czasu o nim marzy. Kiedyś była już o włos od realizacji tego planu.

"Kiedyś już udało mi się zakwalifikować do preselekcji Eurowizji, natomiast nie przeszłam dalej. To jest bardzo fajna przygoda, a jeżeli teraz stworzyliśmy coś, co idealnie wpasowuje się w te wszystkie eurowizyjne ramy, to czemu nie spróbować. Dla artystów, dla wokalistów to jest superprzeżycie i superdoświadczenie, więc dlatego znów próbujemy" - dodaje.

W ubiegłym roku Polskę podczas Eurowizji reprezentował Krzysztof Ochman. Wokalista zajął 12. miejsce. Zwycięzcą konkursu został ukraiński zespół Kalush Orchestra z piosenką "Stefania".

