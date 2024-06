Piosenka "Make Me Believe" ( sprawdź! ) powstała we współpracy z amerykańskimi kompozytorami Jerrym Gildewellem i Chadem Rolandem. Część partii - z udziałem tamtejszych muzyków - została zarejestrowana w studiach w Pittsburghu.

Za mix i współprodukcję utworu odpowiada syn Magdaleny Tul, młody producent występujący pod pseudonimem Christopher Hand. Nad masteringiem czuwał mający na koncie trzy nominacje do Fryderyków inżynier dźwięku Tadeusz Mieczkowski.

Wideo Magdalena Tul - 'Make Me Believe' (Official Music Video)

Magdalena Tul w gorącym teledysku

"Praca nad 'Make Me Believe' była niesamowitym doświadczeniem. Jestem zaszczycona, że mogłam nagrać ten znakomity utwór i mimo tego, że nie jestem autorem, aranżacyjnie miałam tu olbrzymie pole do popisu i mogę z pewnością powiedzieć, że traktuje go również jak swoje dziecko. Jestem wdzięczna całej amerykańsko-polskiej ekipie, która pracowała przy nagraniu muzyki i teledysku. Wierzę, że ten utwór poruszy serca wielu ludzi" - opowiada Magdalena Tul, która zamieszkała w USA, by tam rozwijać swoją karierę.

Piosenka promowana jest przez amerykańską wytwórnię Banner Records, która ma pod swoją opieką także latynoskiego trębacza El Rubio i wokalistkę country Laurie Shaw.

"W odważnym wideo, które powstało do piosenki, artystka wije się seksownie, pokazując, że jest też świetną tancerką" - zauważa "Super Express".

Magdalena Tul jest współautorką scenariusza klipu, a za kamerą stanął Dawid Ziemba, który jako reżyser pracował z takimi gwiazdami polskiej sceny, jak m.in. Ochman (przebój "River" z Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sara James, Anna Wyszkoni i grupą Tulia.

Szeroka publiczność może pamiętać wokalistkę z Eurowizji 2011 (odpadła w półfinale), programu "The Voice of Poland" (w drużynie Tomsona i Barona dotarła do nokautu) i występów w "Jaka to melodia?" przez 15 lat.