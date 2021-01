Magdalena Narożna straciła dziecko? Ten komentarz rozwiał wątpliwości

Liderka zespołu Piękni i Młodzi jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio zamieściła wpis, który wzbudził obawy wśród jej fanów. Wokalistka skomentowała plotki.

Magdalena Narożna jest wokalistką i liderką zespołu Piękni i Młodzi AKPA

Piosenkarka disco polo często dzieli się z fanami sytuacjami z życia prywatnego.

Reklama

W ostatnich dniach na jej profilu pojawiło się zdjęcie z narzeczonym, Krzysztofem Byniakiem.



"Dla mnie ostatnie dni nie należały do najlepszych. Życie jest kruche i nie zawsze sprawiedliwe, lecz zawsze trzeba podnieść głowę do góry i podążać dalej. A gdy jest obok osoba, na którą zawsze możesz liczyć, jest dużo prościej!" - napisała pod zdjęciem.



Fani szybko wywnioskowali, że wokalistka straciła kogoś bliskiego. W komentarzach pojawiła się teoria, że Narożna straciła dziecko.

W końcu sama liderka zespołu Piękni i Młodzi postanowiła odpowiedzieć na plotki. "Wnioskuję z komentarzy, że myślicie, że straciłam dziecko z Krzysiem, ale nic takiego nie miało miejsca" - wyjaśniła w nagraniu na InstaStory.



Instagram Post

"Odkąd urodziłam Gabrysię, nigdy nie byłam w ciąży. Nie wiem w ogóle, skąd w głowach pojawiają się takie domysły" - dodała.



"Straciłam po prostu bliską osobę z rodziny, jest mi przykro. To były ciężkie dni dla mnie. Dziękuję wszystkim za miłe słowa, które do mnie dotarły" - wyjaśniła, po czym dodała: "Osobom, które nie mają zielonego pojęcia o życiu innych, nie znają nawet tych osób, radzę po prostu ugryźć się w język i nie komentować. Nie wywoływać jakichś afer, bo nie każdy jest odporny psychicznie i niektórzy naprawdę na tym cierpią i bardzo to biorą do siebie. Więc naprawdę warto się zastanowić. A wam życzę dużo zdrówka i oby takich sytuacji było jak najmniej w życiu".