Magdalena Mielcarz jako LVMA BLACK po raz pierwszy po polsku: Zobacz teledysk "We mgle"

Utwór "We mgle" to pierwsza polskojęzyczna propozycja wokalistki, aktorki i modelki Magdaleny Mielcarz, która na muzycznej scenie występuje jako LVMA BLACK.

Magdalena Mielcarz jako LVMA BLACK nagrała piosenkę po polsku /Emi Morell /materiały prasowe

Jako nastolatka Magdalena Mielcarz śpiewała w popularnym zespole dziecięco-młodzieżowym Gawęda.

W 2001 r. zadebiutowała jako aktorka rolą Ligii w filmie "Quo Vadis" Jerzego Kawalerowicza.

Była prowadzącą pierwszej edycji "Top model. Zostań modelką" (2010). W telewizji pojawiła się też w "The Voice of Poland" (pierwsza i piąta odsłona).

W 2011 r. zaprezentowała swój pierwszy singel "Drown in Me" ( zobacz klip! ). Po sześciu latach przypomniała się piosenką "Sister Army" ( posłuchaj! ). Pod nowym szyldem LVMA BLACK zadebiutowała nagraniami "ICU", "Summertime Hobby" ( sprawdź! ), "Into You" i "Nothing But You".



Mieszkająca od lat z rodziną w Los Angeles Magdalena Mielcarz zrezygnowała z dotychczasowych aktywności (modeling, aktorstwo) i zajęła się muzyką. Pisze teksty, komponuje, a w przyszłości będzie również producentką.

Po serii anglojęzycznych singli LVMA BLACK prezentuje swój pierwszy utwór zaśpiewany w ojczystym języku.

"'We mgle' to nowocześnie zaaranżowana piosenka, w której słychać fascynację współczesnym brzmieniem R&B. Doskonały materiał na letni przebój: pulsujący, melodyjny, z charakterystycznym i łatwo wpadającym w ucho refrenem. A do tego jeszcze bezpretensjonalny tekst, o uczuciu gorącym jak miejski asfalt w upalne lato. To historia o związku z mężczyzną, który nie do końca zasługuje na miłość, lecz przyciąga niczym magnes. Która kobieta sama tego nie przeżyła?" - czytamy w opisie nagrania.



Do pracy przy tekście piosenki LVMA BLACK zaprosiła cenioną i zdolną wokalistkę Lanberry, czyli Małgorzatę Uściłowską. Producentem numeru jest wielokrotny laureat nagrody Grammy, Rob Chiarelli, pracujący m. in z Janet Jackson i Madonną.



