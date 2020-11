Magdalena Krzemień i Tomasz Ciachorowski razem. Co szykuje laureatka "The Four"?

"Światło" to premierowy utwór Magdaleny "Meg" Krzemień, która triumfowała w programie Polsatu "The Four. Bitwa o sławę". W teledysku burzliwą relację damsko-męską zagrała z popularnym aktorem Tomaszem Ciachorowskim.

Magdalena Krzemień wygrała program "The Four. Bitwa o sławę" AKPA

Magdalena Krzemień rozpoczęła swoją przygodę w "The Four. Bitwa o sławę" od trzeciego odcinka. Uczestniczka wygrała bitwę, dostała się do Wielkiej Czwórki i broniła swojego krzesła do samego końca. W wielkim finale show Polsatu pokonała wszystkich rywali i zdobyła 100 tys. zł.

Wideo "The Four. Bitwa o sławę": Kto wygrał w finale? (Polsat/Ipla)

Reklama

Uczestników oceniali Natalia Nykiel, Kuba Badach i Igor Herbut.



"Udział w programie 'The Four. Bitwa o sławę' był dla mnie niesamowitym doświadczeniem, nigdy nie sądziłam, że uda mi się zajść tak daleko w tym programie, a już na pewno nie sądziłam, że go wygram. To dla mnie niesamowite wyróżnienie i wielki zaszczyt. Wiem, że teraz dużo pracy przede mną, ale intensywnie pracuję nad autorskim materiałem" - opowiada wokalistka.

Jeszcze przed finałem Krzemień wypuściła teledysk do singla "Światło".

Clip Magdalena Krzemień Światło

"Utwór opowiada o moich przeżyciach, także niekoniecznie tych dobrych. Numer naszpikowany jest metaforami, które mają dla mnie bardzo sentymentalne znaczenie. Motywem przewodnim utworu jest światło, które daje nadzieję i siłę na lepsze jutro" - mówi Magda Krzemień.

W teledysku burzliwą relacją damsko-męską zagrała z aktorem Tomaszem Ciachorowskim (m.in. "Linia życia", "Pierwsza miłość", "Misja Afganistan"). Za reżyserię klipu odpowiada Bartosz Satora.



Nagrodę w "The Four. Bitwie o sławę" zadedykowała swojej córeczce Zoi oraz rodzicom i bratu, którzy zawsze ją wspierali.