Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Pierwszy sylwester z córką [Sylwester Marzeń TVP w Zakopanem]

"Dla mnie to będzie wyjątkowy sylwester" - mówi Magda Narożna, wokalistka discopolowej grupy Piękni i Młodzi. Razem ze swoim zespołem pojawi się podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) spędzi sylwestra z córką /Jan Bielecki / East News

Jak już informowaliśmy, na imprezie zorganizowanej na Równi Krupowej w stolicy Tatr wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Golec uOrkiestra, Gromee, Boys, Weekend, Kombi, Stefano Terrazino, Bayer Full, Milano, Mateusz Mijal, Jorrgus, Playboys, Piękni i Młodzi oraz 12-letnia Viki Gabor - tegoroczna zwyciężczyni Eurowizji Junior ( sprawdź! ).

Dotychczas ujawnione zagraniczne gwiazdy to Thomas Anders & Modern Talking Band, Chico & The Gypsies i Pupo.



"Dla mnie to będzie wyjątkowy sylwester, bo w gronie bliskich znajomych i pierwszy raz w towarzystwie mojej córki, co do tej pory się nie udawało. Cieszę się, że na scenie pojawi się mocna ekipa artystów disco polo i że do Zakopanego pojedzie z nami Gabi. Zazwyczaj w ten wieczór byliśmy gdzieś daleko, a ona w domu z dziadkami. Teraz powita Nowy Rok z nami" - zdradza "Super Expressowi" Magda Narożna, wokalistka grupy Piękni i Młodzi.

Przypomnijmy, że pochodząca z Łomży formacja w szybkim tempie zdobyła status gwiazdy disco polo. Grupa była pierwszym w historii gatunku zespołem, który awansował do finału polsatowskiego show "Must Be The Music".

Trio tworzą Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski. Pod koniec czerwca na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 9-letnią córkę Gabrielę. Byli małżonkowie dalej występują razem na scenie.

Dorobek zespołu obejmuje płyty "Niewiara" i "Tak już bez ciebie" oraz pięć singli, które osiągnęły wielomilionową oglądalność.

Największe przeboje to "Ona jest taka cudowna" (ponad 77 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (ponad 59 mln), "Tak już bez ciebie" (ponad 46 mln, posłuchaj! ), "Niewiara" (45 mln, posłuchaj! ) i "Chciałabym spać z tobą" (40 mln).



Clip Piękni i Młodzi Kocham się w tobie

Na fali popularności grupy Magda Narożna w połowie 2015 r. pojawiła się na okładce magazynu "CKM".

Z piosenką "Na serca dnie" Piękni i Młodzi bez powodzenia próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji 2016.

Clip Piękni i Młodzi Ona jest taka cudowna

Szybko okazało się, że Dawid i Magda znaleźli już nowych partnerów. Mężczyzna związał się z blondynką o imieniu Joanna.

Z kolei Magda Narożna pod koniec września oficjalnie pokazała swojego nowego ukochanego. To Krzysztof Byniak, z którym wokalistka bawiła się na weselu przyjaciół.