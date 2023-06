Madonna jest w trakcie przygotowań do trasy "Madonna: The Celebration Tour" która wystartuje 16 lipca 2023 roku. W jej trakcie odwiedzi miasta w USA i Europie i zagra w sumie 84 koncerty.

Na nowych zdjęciach widać, że pomimo zabiegów i retuszu, który miał zlikwidować jakikolwiek cień zmarszczek na jej twarzy, gwiazda wygląda nieco lepiej. "Cisza przed burzą" - pisze na dosłownie 3 tygodnie przed rozpoczęciem serii koncertów.

Na fotografiach widzimy 65-latkę w różnych "kombinacjach" - gdy tarza się po podłodze, siedzi, a także chwali się włoskim pochodzeniem dzięki t-shirtowi "Italians Do It Better" (Włosi robią to lepiej).

Madonna całkiem odmieniona na nowych zdjęciach. Przejęła się?

Twarz Madonny jest często omawiana w światowych mediach. Jakiś czas temu jeden z chirurgów oglądając jej zdjęcia próbował dojść do tego, ile i jakich operacji miała gwiazda.

"Z pewnością ma powiększone usta w porównaniu z młodszymi latami. Pełniejsze policzki, prawdopodobnie to efekt lipofillingu, czyli przeszczepienia tłuszczu z okolic brzucha, ud lub lędźwi. Brwi podciągnięte zostały nićmi rewitalizacyjno-liftingującymi. Do tego tona botoksu. W świecie Madonny pieniądze nie mają znaczenia, jeśli chodzi o poprawianie urody. Wszystko musi być piękne i estetyczne. Nie jest tajemnicą, że wydaje fortunę na zabiegi. Może to robić, bo ją na to stać" - komentował jeden z popularnych chirurgów gwiazd w West Hollywood.

A teraz - sądzicie, że gwiazda naprawdę wzięła sobie do serca opinie fanów i przestanie fundować sobie zabiegi zmieniające niemal całkowicie wygląd jej twarzy?