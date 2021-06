Madison Beer z nowym klipem. Zobacz "Reckless"

Do sieci trafił nowy klip Madison Beer do utworu "Reckless". To pierwszy singel wokalistki po wydaniu debiutanckiej płyty.

Madison Beer pokazała nowy klip pt. "Reckless" /Mark Sagliocco /Getty Images

Reklama

Debiutancki album Madison Beer "Life Support" trafił do sprzedaży w lutym 2021 roku.

Reklama

Promowały go single: "Selfish" (zobacz!), "Dear Society" (posłuchaj!), "Good In Goodbye" (zobacz!), "Baby" (zobacz!), "Boyshit" oraz "Stained Glass". Każdy porusza ważny problem - toksycznych związków, standardów piękna jakie panują w social media, zdrowia psychicznego oraz kultury unieważniania (ang. cancel culture).

Kilka miesięcy po wydaniu pierwszej płyty Beer zaprezentowała nowy utwór pt. "Reckless". Piosenka opowiada o toksycznych związkach. Wokalistka dwa tygodnie po premierze piosenki zaprezentowała nakręcony do niego klip. Gwiazda wyreżyserowała go razem z Amber Park i zagrała w nim główną rolę.



Clip Madison Beer Reckless

"'Reckless' dotyczy tego, jak łatwo niektórym ludziom w związkach krzywdzić innych i iść dalej bez poczucia winy. Ludzie mają wielką władzę nad uczuciami swoich partnerów, a mimo to nadal wielu decyduje się traktować się beztrosko" - czytamy w zapowiedzi.

Beer dodała też, że wierzy w znalezienie równowagi pomiędzy swoimi potrzebami i potrzebami drugiej strony.



Madison Beer u progu wielkiej kariery. Co musisz o niej wiedzieć? 1 / 10 Na początku 2012 roku, 13-letnia Madison zaczęła wrzucać covery popularnych piosenek na Youtube. Zdobyła w ten sposób uwagę Justina Biebera, który podzielił się jej wykonaniem "At Last" Etty James na swoim Twitterze. Nagranie błyskawicznie zdobyło popularność w internecie i wkrótce zapewniło Madison kontrakt z wytwórnią płytową. Justin Bieber pojawił się potem w pierwszym teledysku wokalistki. Źródło: East News Autor: LaurentVu/SIPA udostępnij

Madison Beer to 22-letnia wokalistka, modelka i gwiazda mediów społecznościowych (na Instagramie obserwuje ją ponad 25 miliony użytkowników).