Madamme prezentuje "6 Świec". Zobacz teledysk!

Folkowa grupa Madamme zaprezentowała swój najnowszy singel, pt. "6 Świec". Do piosenki zrealizowano teledysk.



Utwór, utrzymany w folkowym klimacie, umiejscawia nas w domu, będącym spokojną przystanią pośród niespokojnego świata, miejscem, w którym nachodzą nas ciepłe myśli. Zespół tym razem postawił na dużo bogatszą aranżację, o którą zadbał producent Robert Pawlus.

Zapewniła ją gitara elektryczna, zagrana przez samego Roberta, a także dźwięki, którymi czarują występujący gościnnie muzycy zespołu Żniwa. Utwór, nagrany w Studiu Odbiornik, zmiksowany przez Tomasza Basela i zmasterowany przez PresentDayProduction zapowiada pewną zmianę w brzmieniu zespołu, stanowi łącznik pomiędzy Madamme, które znaliście a jego nową odsłoną.

Madamme - "6 Świec". Zobacz teledysk!

Grupa powstała w 2016 roku, aby tworzyć muzykę, której punktem wyjścia są gatunki folk i folk rock. W ich muzyce słychać inspiracje zespołami takimi jak Mumford & Sons, The Lumineers, czy Of Monsters And Men.



W poprzednich latach zespół zagrał w ponad 80 miejscach w całej Polsce i na Ukrainie, a także wydał czteroutworową EPkę, minialbum, “Tadamm".