Maciej Miecznikowski (Leszcze) tracił słuch: Było ze mną już bardzo źle

W "Pytaniu na śniadanie" Maciej Miecznikowski ujawnił, że miał poważną chorobę słuchu, która groziła, że przestanie słyszeć. Teraz wokalista grupy Leszcze występuje w musicalu "Przerwana cisza", do którego libretto napisał prof. Henryk Skarżyński, twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach i lekarz, który go już kilkakrotnie operował.

Maciej Miecznikowski miał bardzo poważne problemy ze słuchem /Tadeusz Wypych / Reporter

"Było ze mną już bardzo źle. Po jednej stronie w ogóle nie słyszałem. Miałem już sześć operacji u pana profesora i dzięki temu rozmawiam, śpiewam, gram" - opowiadał Maciej Miecznikowski w "Pytaniu na śniadanie".

"Ja miałem taką rzadką przypadłość, o czym uświadomił mi profesor, która postępuje bardzo wolno. W pewnym momencie, jak byłem w sklepie i czegoś słuchałem, mówię: ludzie, co Wy tu macie? Taki sklep i zepsute słuchawki po jednej stronie? I ten facet wziął i mówi, że dobrze jest. Aferę zrobiłem, wyszedłem na totalnego chama. Już nie wspomnę o tym, że wcześniej też musiałem wszystko sobie pogłaśniać" - dodał 50-letni wokalista grupy Leszcze.

Słuchem Miecznikowskiego zajmował się prof. Henryk Skarżyński, otolaryngolog i twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

"Trafił do mnie w złym stanie. To była już zaawansowana choroba (...) Musieliśmy wszczepić dwa implanty tytanowe. W przypadku Maćka chodziło to o ucho środkowe" - tłumaczył lekarz.

Miecznikowski znalazł się w obsadzie musicalu "Przerwana cisza" do którego libretto napisał właśnie prof. Henryk Skarżyński. Za muzykę i kierownictwo muzyczne odpowiada Krzesimir Dębski, a inscenizacją i reżyserią zajął się Michał Znaniecki.

Zainspirowany historiami swoich pacjentów prof. Henryk Skarżyński powołał do życia Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży "Ślimakowe Rytmy", na którym występują właśnie jego podopieczni. Prawdziwe historie stały się podstawą do stworzenia libretta musicalu.

Przypomnijmy, że Miecznikowski opuścił Leszcze w 2013 r. skupiając się na solowej karierze. Zespół nawiązał potem współpracę z Katarzyną Pakosińską, z którą wydał single "Zabierz moje sukienki" (z repertuaru Wandy Warskiej) i "Roześmiana".

Na początku 2016 r. ogłoszono, że nowym wokalistą został Kacper Kuszewski.

Aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i dubbingowy największą popularność zdobył dzięki roli Marka Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Oprócz tego występuje w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Podkłada także głos pod postać Myszki Miki. Pod koniec marca 2015 r. zadebiutował płytą "Album rodzinny" w klimacie retro nawiązującym do kabaretów i wodewilów dwudziestolecia międzywojennego.

Z grupą Leszcze nagrał nowy singel "Konfiture".

Jesienią 2017 r. Kuszewski wziął udział w ósmej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", ostatecznie zajmując pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji. W dziewiątej serii muzycznego show Polsatu został nowym jurorem, zastępując Bartka Kasprzykowskiego.



Nowe obowiązki sprawiły, że w grupie Leszcze po pięcioletniej przerwie ponownie pojawił się Maciej Miecznikowski.

"Miałem urlop od Leszczy, bo czułem, że w ogóle już się nie rozwijam w innych kierunkach. A przecież jestem z wykształcenia śpiewakiem operowym, aktorem. Musiałem nagrać parę zaległych płyt, na które nie było czasu - udało się nagrać trzy. Występowałem też w dwóch teatrach - w Teatrze Kamienica i Teatrze Stu w Krakowie" - mówił PAP Life Miecznikowski. Dodaje, że przez cały czas był w dobrym kontakcie z członkami zespołu.



Płytowy dorobek Leszczy to w sumie pięć studyjnych albumów. Ostatni z nich - "Koniec z dziewczynami" - ukazał się w lutym 2010 r. Do najbardziej znanych utworów należą piosenki "Kombinuj, dziewczyno", "Ta dziewczyna", "Twe usta jak maliny", "Znowu rzuciłaś mnie", "Irena moja miłość".