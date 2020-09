Macabre: Album "Carnival Of Killers" gotowy

Rozmiłowane w opowieściach o seryjnych zabójcach trio Macabre z USA przygotowało nową płytę.

Zespół Macabre jesienią opublikuje nowy album /materiały prasowe

"Carnival Of Killers", pierwszy od blisko 10 lat album kultowego w pewnych kręgach "murder" / deathmetalowego zespołu z Illinois, wyda niemiecka Nuclear Blast Records, z którą muzycy Macabre podpisali kontrakt na początku roku.

Datę premiery wyznaczono na 13 listopada. Materiał dostępny będzie w aż sześciu wersjach winylowych, na kasecie, cyfrowo oraz w edycji CD.



Płytę zarejestrowano w Studio1134 pod okiem Tomka Spirali, który odpowiadał również za miks. Wyjątkiem są tutaj partie bębnów, które nagrano w Kiwi Audio, gdzie za konsoletą zasiadał Mark Walker. Masteringiem zajął się Jean-François Dagenais (gitarzysta kanadyjskiego Kataklysm) w studiu JFD w Dallas w Teksasie.

Autorami okładki są Lance Lencioni alias Corporate Death, czyli grający na gitarze wokalista Macabre, oraz artysta Laz Gein.

"The Lake Of Fire", pierwszy singel z nowego materiału Macabre, możecie sprawdzić poniżej:

Wideo MACABRE - The Lake Of Fire (OFFICIAL VISUALIZER)

Oto lista utworów albumu "Carnival Of Killers":

1. "Intro"

2. "Your Window Is Open"

3. "Joe Ball Was His Name"

4. "Stinky"

5. "Abduction"

6. "Tea Cakes"

7. "Them Dry Bones"

8. "Richard Speck Grew Big Breasts"

9. "Slaughter House"

10. "Breaking Point"

11. "The Lake Of Fire"

12. "Warte, Warte"

13. "Now It's Time To Pay"

14. "The Wheels On The Bug"

15. "Corpse Violator"

16. "The Murder Mack".