Mac Davis nie żyje. Był autorem przebojów Elvisa Presleya

Zmarł Mac Davis, autor m.in. słynnych piosenek "In The Ghetto" i "A Little Less Conversation", wykonywanych przez Elvisa Presleya. Miał 78 lat.

Piosenkarz Mac Davis w 1970 roku /Michael Ochs Archives /Getty Images

O śmierci muzyka poinformował wieloletni menedżer artysty, Jim Morey.

Reklama

Davis zasłynął jako autor wielkich przebojów wykonywanych przez Elvisa Presleya. To spod jego rąk wyszły takie utwory, jak "In The Ghetto" czy "A Little Less Conversation".



Był również znanym piosenkarzem country. Posiada swoją gwiazdę w Hollywodzkiej Alei Gwiazd.

Pracował również jako aktor, można było go zobaczyć m.in. w serialach "Różowe lata siedemdziesiąte" czy "Webster".



Przyczyną śmierci 78-latka były komplikacji po operacji serca.