Rozpoczęty przez Mabel podczas lockdownu i ukończony, gdy życie nabiera tempa, album "About Last Night..." jest żywą podróżą od początku najlepszej nocy do jej niechlujnego końca, który zawiódł nasze oczekiwania. Każdy utwór opisuje pewien element wieczoru - przygotowania ("Let Them Know"), demony byłego związku ("Good Luck"), płacz w łazience, i w końcu powrót w domu.

Mabel, zdobywczyni nagrody BRIT, po raz kolejny toruje swoją drogę do nowoczesnego popu: jej wpływy obejmują dance-pop, house i translatlantycki R&B.



Clip Mabel Let Them Know

Mabel wróciła z nową płytą. Kto pomógł ją nagrać?

Projekt "About Last Night..." powstał między domem Mabel w zachodnim Londynie, studiami Angelic w Oksfordzie i niektórymi najbardziej inspirującymi przestrzeniami kreatywnymi Los Angels (w tym dawną rezydencją Franka Sinatry). Na początku tego procesu Mabel zaczęła gromadzić kolektyw kreatywnych współpracowników, w tym przyjaciół i stałych współpracowników, w tym: Raye, MNEKa, Kamille i Jaxa Jonesa.

Mabel na After Party po Brit Awards 2020

Mabel połączyła także siły z wieloma nowymi twarzami - np. z SG Lewisem, będąc pod wrażeniem jego pracy z bohaterką swojego dzieciństwa - Robyn w utworze "Impact". Arystka, pomiędzy lockdownami w USA, miała także okazję współpracować z czołowymi amerykańskimi producentami takimi jak Stargate (Rihanna, Katy Perry).



