Dokładnie dwa lata po wydaniu debiutanckiej (i pokrytej złotem) płyty, na której znalazł się eurowizyjny przebój "River" (ponad 9,4 mln odsłon), Ochman dzieli się ze słuchaczami nowym albumem.

"Mój drugi album, bardziej hiphopowy, pełen nowoczesnych brzmień, podobnie jak pierwszy, emanuje muzyczną różnorodnością. Myślę wiele o przyszłości, mniej o przeszłości, ale żyję dniem dzisiejszym. Nieustannie analizuję wszystko co mnie otacza. Ta analiza pozwala mi rozwijać się twórczo. W przekazie bardziej bezpośredni, prostszy, a zarazem trochę bardziej osobisty, mój drugi album jest wynikiem wielu przemyśleń. Jest w nim dużo o miłości, akceptacji, ale i też o ich braku. Ciekaw jestem czy się z tym zgadzacie?" - mówi o "Testamencie" Krystian Ochman.

Nadchodzący album jest zapisem przeżyć i obserwacji 24-letniego wokalisty.

Do tej pory poznaliśmy sześć singli: "8ball", "Rozmyty obraz", "Bittersweet" (gościnnie Opał), "Bronia" (z ukraińską wokalistką Jerry Heil), "Cry For You" (efekt współpracy z Kalush Orchestra, ukraińskimi laureatami Eurowizji 2022) i "Ona widzi nas".



Ochman i jego "Testament" (tracklista płyty):

1. "Intro"

2. "8ball"

3. "Rozmyty obraz"

4. "Testament"

5. "Bittersweet" feat. Opał

6. "Cry For You" feat. Kalush Orchestra

7. "Ona widzi nas"

8. "Sexy Lady"

9. "Telefony"

10. "Rats"

11. "Bronia" with Jerry Heil

12. "Szkoda mi jej"

13. "Your Own Kind"

14. "The Wind".

Kim jest Ochman?

Krystian Ochman, wnuk słynnego śpiewaka operowego Wiesława Ochmana oraz syn członka Róż Europy Macieja Ochmana, swoją karierę w Polsce rozpoczął od programu "The Voice of Poland". Wokalista znalazł się w drużynie Michała Szpaka i wygrał 12. edycję show, a następnie został wybrany w preselekcjach na reprezentanta Eurowizji w 2022 roku.

W finale konkursu Polak, który przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, zajął 12. miejsce z piosenką "River".

Debiutancki album, zatytułowany po prostu "Ochman", przyniósł mu nominacje do Fryderyków w kategoriach: album roku pop i debiut roku.