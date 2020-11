Lynda Carter połączy siły z Billym Rayem Cyrusem?

Serialowa "Wonder Woman" z lat 70., czyli Lynda Carter, stworzy muzyczny projekt z gwiazdą country Billym Rayem Cyrusem? Obie gwiazdy są zachwycone tym pomysłem.

Lynda Carter w towarzystwie Gal Gadot /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Lynda Carter to amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa. W 1972 roku była finalistką Miss America i Miss World. Największą sławę przyniósł jej natomiast udział w serialu "Wonder Woman", który emitowany był w latach 1975 - 1979.

Carter oprócz kariery aktorskiej próbowała również sił w muzyce. Nagrała pięć płyt studyjnych, a ostatnia z nich "Red Rock N’ Blues" ukazała się w 2018 roku. Na koncie ma też stworzenie ścieżki dźwiękowej do gry "Fallout 4".

Aktorka i piosenkarka oraz jej córka Jessica Carter Altman byli wraz Billym Ray Cyrusem wirtualnymi gośćmi programu "Today".



Zdjęcie Lynda Carter w latach 70. jako Wonder Woman / ABC Photo Archives / Getty Images

Carter wraz z córką w domowych warunkach zaśpiewały piosenkę "Achy Breaky Hart", a Billy Ray wydawał się zachwycony wykonaniem jego przeboju.

Wtedy też Lynda zasugerowała muzykowi, aby coś razem nagrali. "Zaplanujmy coś. Zróbmy to!" - odpowiedział.

"Jesteśmy cały czas w Nashville. Możemy to zrobić" - stwierdziła.

Wideo Lynda Carter's Rock 'n Roll Fantasy 1980

Billy Ray Cyrus jest aktywny na scenie od 1989 roku, a ostatnie miesiące to dla niego renesans popularności. Wszystko za sprawą udziału w nagraniach wielkiego hitu 2019 roku - "Old Town Road" - wraz z raperem Lil Nasem X. Piosenka utrzymywała się na szczycie listy Billboard Hot 100 przez 19 tygodni, co jest rekordem tego zestawienia.