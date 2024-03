Łydka Grubasa i Kwiat Jabłoni razem. "Wzięli zamknęli mi klub"

Cover "Wzięli zamknęli mi klub" to kolejny singel promujący najnowszy album Łydki - "ĘĆ", który ukazał się pod koniec minionego roku.

Teledysk został zrealizowany w warszawskim klubie Hybrydy przy udziale ponad dwustu fanów, którzy odpowiedzieli na wezwanie zespołu. Maciej "Ziggy" Charytoniak, gitarzysta, dziękuje fanom za stworzenie niesamowitej atmosfery podczas nagrania: "To był szok, jeden post na mediach i zameldowało nam się ponad 200 osób! Nierzadko musieli przemierzyć setki kilometrów, żeby pojawić się na planie. Jesteśmy ogromnie zadowoleni z rezultatu, ze współpracy ze studiem Przedmarańcza, a przede wszystkim z tego, jak cudownie udało uchwycić się piękno i klimat rockowego podziemia."

Bartosz "Hipis" Krusznicki, wokalista zespołu, komentuje: "Z Jackiem i Kasią poznaliśmy się podczas nagrań. Byliśmy zaszczyceni współpracą, sami będąc ogromnymi fanami Kwiatu Jabłoni. Utwór wyszedł kapitalnie i jest asem na płycie. A to że Kwiatki wystąpili z nami na klipie, to już w ogóle niesamowita sprawa. I powiem po cichu, rock and rollowe wydanie bardzo nam wszystkim przypasowało".

To co działo się na planie teledysku, zespół uwiecznił rejestrując making of, które można zobaczyć tutaj .

Łydka Grubasa - kim są?

Łydka Grubasa to olsztyński zespół, który działa aktywnie od 20 lat na scenie rockowej w Polsce i za granicą. Ma na koncie pięć płyt studyjnych, występy na wszystkich większych festiwalach, wliczając w to (kilkukrotnie) Dużą Scenę Pol'and'Rock, oraz setki koncertów klubowych. Jest również laureatem nagrody Złotego Bączka na wspomnianym P'n'R oraz podwójnej platyny za singel "Rapapara".