Lunar Blood debiutuje. Kiedy premiera "Twilight Insurgency"?

"Twilight Insurgency", debiutancki longplay black / deathmetalowego kwintetu z New Jersey, nagrano i zmiksowano w miejscowym studiu Blackroom pod okiem Scota Moriarty. Masteringiem w studiu Audiosiege w Portland w stanie Oregon zajął się Brad Boatwright.

Okładkę zaprojektował niemiecki artysta Chris Kiesling (Misanthropic Art).

Pierwszy album Lunar Blood trafi na rynek w dystrybucji zasłużonej dla metalowego podziemia Pulverised Records z Singapuru (na CD, cyfrowo).

Premierowej kompozycji "Wrath March" Lunar Blood możecie posłuchać poniżej:

Reklama

Wideo LUNAR BLOOD - Wrath March

Oto program albumu "Twilight Insurgency":

1. "Purified Rot"

2. "The Hammer"

3. "Gastrointestinal Industrial Complex"

4. "Ululating In The Depths"

5. "Wrath March"

6. "Parliament Of Trees"

7. "Gnawed"

8. "God Of The Trainwreck"

9. "Pig Hunter".