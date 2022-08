Przyczyna śmierci Luke'a Bella nie została podana, dopóki jeszcze trwa śledztwo w tej sprawie.

Według informacji serwisu Saving Country Music, u wokalisty zdiagnozowano zaburzenia afektywne dwubiegunowe, a w ostatnim czasie jego stan psychiczny miał się znacznie pogorszyć.

Kim był Luke Bell?

Gdy potwierdzono informację o śmierci 32-latka, w mediach społecznościowych pojawiły się kondolencje i wspominki od innych wykonawców związanych ze sceną country.

"Naprawdę smutny wieczór dla muzyki country" - napisał Joshua Hedley.

Popularność Bellowi przyniósł debiut "Don't Mind if I Do" z 2014 r. Dwa lata później pojawił się album zatytułowany po prostu "Luke Bell".

Wokalista i kompozytor współpracował z m.in. Alabama Shakes i Langhorne Slimem, a na koncertach poprzedzał m.in. Williego Nelsona i Dwighta Yoakama.

Wideo