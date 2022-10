"W tym programie chodzi właśnie o to, żeby odejść od nawyku robienia zdjęć telefonem, tak jak teraz wszyscy, i przekonać się, że robienie zdjęć aparatem fotograficznym to jest zupełnie inna bajka. Mieliśmy okazję przekonać się o tym poprzez konkretną wiedzę, jak można fajnie pobawić się np. światłem, nie używając filtrów, nie używając tych wszystkich upiększaczy, które są w aparatach, jak można samą świadomością zrobić w moim mniemaniu czasami prawie perfekcyjne zdjęcie" - mówi agencji Newseria Lifestyle Łukasz Zagrobelny.

Wokalista nie ukrywa jednak, że teoria teorią, a w praktyce wcale nie jest tak łatwo. On sam borykał się z wieloma trudnościami.

"Jak prześledzicie moją drogę w tym projekcie, to zobaczycie, że ja w tym programie miałem problem ze wszystkim. Na początku nie wiedziałem nawet, jak założyć obiektyw do body, później - jak sobie poradzić ze światłem, z kadrowaniem. Moje pierwsze zdjęcie to była jakaś, w moim mniemaniu, katastrofa, przypadkowe po prostu pstrykanie, żeby cokolwiek zrobić" - uważa.

Łukasz Zagrobelny o programie "Perfect Picture"

Łukasz Zagrobelny był jednak pilnym uczniem i dołożył wszelkich starań, by rozwijać swoje umiejętności. Po jakimś czasie zaczęła też pojawiać się satysfakcja.

"W końcu zacząłem robić te zdjęcia bardziej świadomie i to jest bardzo fajna rzecz, kiedy ma się satysfakcję, że ogląda się swoje zdjęcie i tak sobie myślisz: wow, to jest moje, kurczę, fajne nawet. I to nie zrobione telefonem, tylko profesjonalnym aparatem, nie na ustawieniu automatycznym, tylko na manualnym, gdzie trzeba było samemu sobie to wszystko poustawiać, samemu skadrować, samemu ustawić światło" - mega doświadczenie - mówi.

Wokalista jest zadowolony z efektów i zapewnia, że jego przygoda z profesjonalną fotografią nie skończy się wraz z programem. Nie wyklucza też zakupu dobrego sprzętu.

"Pracowaliśmy na aparatach najwyższej klasy i kusi mnie, żeby taki aparat nabyć. Nie po to, żeby zarabiać nim na życie, ale po to, żeby samemu dla siebie robić fajne zdjęcia. Naprawdę, oprócz muzyki, koncertowania i grania w musicalach, odkryłem w sobie żyłkę fotografa amatora, to fajna rzecz. Coś takiego się we mnie urodziło" - mówi.

Łukasz Zagrobelny przekonuje też, że dzięki udziałowi w tym projekcie obudził się w nim fotograficzny zmysł.

"Ten program bardzo też pobudza wyobraźnię fotograficzną. Kiedy teraz biorę aparat do ręki, to widzę fajne rzeczy, które można pokazać, a na które wcześniej jakoś bym specjalnie nie zwracał uwagi" - mówi.

Łukasz Zagrobelny o kulisach rywalizacji w talent show TVN-u

Teraz też jak patrzy na zdjęcia, które kiedyś zrobił telefonem, to widzi mnóstwo błędów.

Zdjęcie Kasia Dziurska i Łukasz Zagrobelny / Wojciech Okulśnik / East News

"Tu złe kadrowanie, tutaj złe światło, tutaj można by się pobawić trochę tłem, bo jest za bardzo wyraźne, a mogłoby być bardziej zamazane, a tutaj z kolei bym się może trochę inaczej pobawił przesłoną. I po tym czasie spędzonym na planie tego programu jest coś takiego, że z tyłu głowy otwiera ci się taka zawodowa szuflada: o kurde, to można by zrobić inaczej, lepiej albo gorzej" - tłumaczy.

Inny uczestnik programu Ernest Musiał dostrzega natomiast jeszcze jeden walor udziału w "Perfect Picture".

"Oprócz umiejętności robienia w stopniu dostatecznym czy też dobrym zdjęć to kolejna fajna rzecz i wartość dodana jest taka, że z tego programu wyniosę parę znajomości, które, mam nadzieję, przetrwają dłużej" - zaznacza.

Aktor zapewnia więc, że między uczestnikami nie było niezdrowej rywalizacji, za to wszyscy pomagali sobie w trudnych zadaniach.

"Kiedy po każdej sesji trzeba było wybrać te zdjęcia i obrobić, to pilnowaliśmy siebie, żeby czasem kolega czy koleżanka nie wybrali złego zdjęcia. A przecież tak naprawdę to była konkurencja, bo wygra najlepsze zdjęcie, a ten, kto będzie miał najgorsze, to odpadnie z programu. Ale my totalnie nie zwracaliśmy na to uwagi, chcieliśmy, żeby wszystkim było dobrze, żeby wszyscy przede wszystkim dobrze się bawili, niebywała sytuacja" - mówi.

"Perfect Picture" można oglądać na antenie TVN7.