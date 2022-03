Piosenka "Złotobrudny" to druga zapowiedź nadchodzącej płyty "Credo". Album do sprzedaży trafi 19 marca.

Wcześniej poznaliśmy singel "Niepokonany".

Autorem utworu "Złotobrudny" jest lider i wokalista zespołu - Łukasz Łyczkowski. W nagraniu gościnnie wystąpił zaprzyjaźniony z grupą Sebastian Riedel, lider Cree i syn Ryśka Riedla, niezapomnianego wokalisty grupy Dżem.



Za zdjęcia do klipu odpowiadają Tomasz Bulenda, Marta Niemczyk i Łukasz Sikorski.

"Każdy z nas jest złotobrudny. Każdy z nas rodzi się złoty, by idąc przez życie ubrudzić się napotkanymi przeciwnościami, własnymi ułomnościami a nawet swoimi czynami. Nikt nie jest całkowicie złoty i nikt nie jest do końca brudny. Życie to kwestia wyboru - albo zapłoniemy pełnią blasku, albo niepostrzeżenie odejdziemy w cień. Albo umiemy pożegnać Panią Zimna otrzymując iluzoryczne ciepło, albo zatracimy się z nią w tańcu. Upadamy i wstajemy, ważne abyśmy na samym końcu naszej życiowej drogi podnieśli się ten ostatni raz" - wyjaśnia przekaz piosenki Łukasz Łyczkowski.

Kim jest Łukasz Łyczkowski, rockowy bohater "The Voice of Poland"?

Łukasz Łyczkowski w ósmej edycji "The Voice of Poland" trafił do drużyny Tomsona i Barona i dzięki ich pomocy dotarł aż do finału programu, gdzie przegrał jedynie z Martą Gałuszewską, podopieczną Michała Szpaka.

- Baliśmy się, że Łukasz będzie chciał wygrać dla nas, ale tak naprawdę wiesz, gdzie my mamy wygraną. Gdy uplasował się na drugim miejscu zobaczyliśmy, że jest zadowolony, to ucieszyliśmy się, bo my byliśmy totalnie zachwyceni - mówił Tomson w rozmowie z Interią.

Łyczkowski zbierał doświadczenie u boku m.in. Leszka Cichońskiego, z którym nominowany był do nagrody Fryderyki, wystąpił na Przystanku Woodstock, ale sam osobiście za największy sukces uważa występ na Festiwalu "Ku Przestrodze" u boku Sebastiana Riedla & Cree.

W październiku 2018 r. grupa Łukasz Łyczkowski & 5 Rano wypuściła swoją drugą płytę "Korzenie".