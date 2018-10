Luis Fonsi i Ozuna z nowym hitem. Zobacz teledysk "Imposible"

Do sieci trafił wspólny singel Luisa Fonsiego i Ozuny "Imposible". Czy ten numer ma szanse powtórzyć sukces "Despacito"?

Luis Fonsi pobije kolejne rekordy? /Kevin Winter /Getty Images

"Niezmiernie cieszę się, że mogłem ponownie spotkać się w studiu z moim przyjacielem Ozuną, który w 'Imposible' zadbał o miejski, współczesny sznyt w tej melodycznej i romantycznej piosence. Nasz najnowszy kawałek dedykujemy wszystkim kobietom, które są najważniejszą częścią naszego życia" - oświadczył Luis Fonsi.

"W naszej piosence słyszymy wyznanie mężczyzny, który uświadamia sobie, że nikt nie pokocha tej jedynej kobiety tak jak on. Od czasu do czasu mężczyzna musi skonfrontować się ze swoimi prawdziwymi uczuciami i szczerze powiedzieć to, co myśli. Jest bardzo miło, jeśli można to wpleść w rytmiczną, romantyczną piosenkę" - dodał.

Piosenka "Imposible" zadebiutowała wraz z klipem autorstwa Carlosa Pereza, który nakręcił obrazki do wszystkich hitowych numerów Fonsiego - "Despacito", "Calypso" i "Echame La Culpa". Teledysk powstał na stacji kolejowej w Miami.



"Imposible" to też zapowiedź nowego wydawnictwa Luisa Fonsiego.



Siedem rekordów "Despacito"

Przypomnijmy, że teledysk wokalisty do utworu "Despacito" (nagrany z Daddym Yankee) w błyskawicznym tempie stał się najczęściej oglądanym materiałem wideo na Youtube. Wypuszczony do sieci w styczniu 2017 r. potrzebował zaledwie 204 dni do tego, by przekroczyć barierę trzech miliardów odsłon. Na początku kwietnia tego roku "Despacito" miało już na koncie pięć miliardów wyświetleń. Obecnie na liczniku widnieje wynik ponad 5,6 mld odtworzeń. "Despacito" zostało również wpisane do Księgi Rekordów Guinessa w siedmiu kategoriach.



