"Kupiłem sobie mały prezent z okazji otrzymania dyplomu" - napisał Ludacris pod instagramowym filmikiem, na którym prezentuje swój imponujący nabytek. Raper nie omieszkał wejść z włączoną kamerą do wnętrza kilkuosobowego samolotu. Natomiast pod zdjęciem, na którym pozuje na tle maszyny, zamieścił notkę:

"Sekretem tego, by latać wysoko, jest to, by twardo stąpać po ziemi".

Instagram Post

Nieprzypadkowo na tej fotografii ma na sobie bluzę z logo uczelni Georgia State University. W ostatnich dniach otrzymał honorowy dyplom licencjacki na kierunku zarządzania w branży muzycznej. Ludacris był studentem tego kierunku w latach 1996-1999. Natomiast od 2019 r. prowadzi zajęcia w tej mieszczącej się w Atlancie uczelni publicznej. Honorowy dyplom z tej uczelni jest zaś formą podziękowania za jego działalność filantropijną na rzecz lokalnej społeczności.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ludacris Money Maker

"Chociaż opuściłem uczelnię, w rzeczywistości nigdy nie odszedłem, ponieważ ta instytucja stała się częścią mnie. (...) Zawsze czułem, że pewnego dnia tu wrócę i skończę to, co zacząłem" - mówił podczas 15-minutowego przemówienia, jakie wygłosił podczas graduacji, w której dyplom odebrało kilkuset innych absolwentów.