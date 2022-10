"Nasza kochana mama, Loretta Lynn, zmarła spokojnie dziś rano we śnie, w jej domu na ukochanym ranczu w Hurricane Hills" - czytamy w komunikacie, który wystosowała rodzina wokalistki.

Kim był Loretta Lynn?

Loretta Lynn urodziła się w lokalnej społeczności górniczej w Butcher Hollow w Kentucky w 1932 roku. Jej trudne pochodzenie stało się inspiracją do stworzenia jej największego hitu - "Coal Miner's Daughter".

Ślub wzięła jeszcze jako nastolatka z 21-letnim żołnierzem, Oliverem Lynnem. Z Kentucky do Waszyngtonu wyemigrowali, gdy Loretta i Oliver byli już rodzicami czwórki dzieci. To właśnie na wschodzie Stanów Zjednoczonych mąż kobiety dostrzegł jej talent i zachęcił ją do występów przed publicznością.

"Nie wychodziłabym przed tłum. Byłam naprawdę nieśmiała i przed nikim nie śpiewała" - mówiła w 2010 roku w jednym z wywiadów i przyznała, że bez wsparcie męża, nigdy nie zrobiłaby kariery.



Loretta sama opanowała sztukę pisania piosenek, czytając jedynie magazyn country "Country Song Roundup".

Jej kariera na dobre ruszyła w latach 60., kiedy to przeprowadziła się do Nashville. Tam pod okiem Patsy Cline nagrywała swoje piosenki, które stawały się klasykami. Listy przebojów podbijały takie utwory jak: "Coal Miner's Daughter", "You Ain’t Woman Enough", "The Pill", "Don’t Come Home Drinkin’, "Rated X" oraz "You’re Looking at Country".

Ponad 51 jej piosenek trafiło do TOP10 zestawienia z najpopularniejszymi utworami country magazynu "Billboard". Nagrała 50 płyt, a ostatnia z nich ukazała się w 2021 roku ("Still Woman Enough").

Lynn była znana z występowania w długich i szerokich sukniach, które tworzył dla nie jej osobisty asystent i projektant Tim Cobb.

W swoich piosenkach artystka stworzyła wizerunek silnej kobiety, co kontrastowało ze stereotypowym przedstawianiem artystek country. Poruszała tematy takie jak: seks, zdrady mężczyzn i rozwody.

Jej szczerość i silny charakter sprawiły, że zjednała sobie miliony fanów i fanek. Lynn była pierwszą kobietą, która otrzymała dwie najważniejsze nagrody muzyki country - Country Music Award (1972) oraz Academy of Country Music (1975)

"Nie pisałam dla mężczyzn, pisałam dla kobiet. A mężczyźni i tak to uwielbiali" - komentowała w 2016 roku swoją karierę dla Associated Press.