"Look What You Made Me Do" kolejnym klipem Taylor Swift z ponad miliardem odsłon na Youtube

Teledysk do piosenki Taylor Swift "Look What You Made Me Do" przekroczył barierę miliarda odsłoń w serwisie Youtube.

Taylor Swift w teledysku "Look What You Made Me Do" /

Utwór "Look What You Made Me Do" był pierwszym singlem zapowiadającym szósty album w dyskografii Taylor Swift, zatytułowany "Reputation". Płyta ukazała się w listopadzie tego roku.

Clip Taylor Swift Look What You Made Me Do

Teledysk do piosenki miał swoją światową premierę podczas gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2017 roku, a już kilka dni później zaczął bić rekordy oglądalności i wzbudził gorące dyskusje w sieci. Wszystko za sprawą symboli i znaków ukrytych w teledysku, które miały odnosić się m.in. do konfliktu blondwłosej piosenkarki z Katy Perry, Kanye Westem i Kim Kardashian.

Jednym z takich symboli są węże, ponieważ fani Kardashian zasypywali profile Taylor Swift emotikonami tych właśnie gadów odnoszących się do osób przebiegłych. Ponadto wokalistka w teledysku umieściła symbolicznego dolara, co było prztyczkiem w kierunku radiowca, Roberta Muellera. W 2017 roku Swift wytoczyła mu proces o molestowanie seksualne. Ostatecznie Muellera uznano za winnego i został zobowiązany do zapłacenia artystce symbolicznego dolara (o taką kwotę walczyła sama Swift, gdyż chodziło jej o zwycięstwo, a nie o pieniądze).

W klipie "Look What You Made Me Do" Taylor Swift również niejako żegna się z wersjami siebie z innych teledysków.

Warto dodać, że nie jest to pierwszy teledysk Taylor Swift, który przekroczył liczbę miliarda odsłoń na Youtube. Wynik ten osiągnęły także jej klipy do "Shake It Off", "Blank Space" i "Bad Blood".