Lombard: "Mury" Jacka Kaczmarskiego w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W 40. rocznicę powstania tekstu do utworu "Mury" swoją wersję tego nagrania przedstawił zespół Lombard.

Wokalistką grupy Lombard od 1999 r. jest Marta Cugier /Piotr Kamionka / Reporter

11 listopada w Royal Albert Hall w Londynie odbył się koncert "Sto lat Polska". Podczas tego występu zespół Lombard wykonał "Mury" do tekstu Jacka Kaczmarskiego oraz przebój "Przeżyj to sam".

Clip Lombard Przeżyj to sam

"Opracowanie, a później wykonanie 'Murów' było dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale i wielką odpowiedzialnością. Wsłuchiwaliśmy się w Jacka Kaczmarskiego, żeby w żaden sposób nie skrzywdzić tego legendarnego utworu, nadając mu jednocześnie 'lombardowy', rockowy charakter. Od lat w naszych spektaklach 'Lombard w hołdzie Solidarności - drogi do wolności' Jacek Kaczmarski wykonujący 'Mury' puszczany jest na telebimach na finał dla podkreślenia, jak ważną był postacią w walce o wolną i demokratyczną Polskę. Jako fani twórczości Jacka Kaczmarskiego uczestniczyliśmy w charytatywnych koncertach, kiedy walczył z chorobą nowotworową. Przeżywaliśmy jego odejście w 2004 roku" - czytamy.

Tekst Jacka Kaczmarskiego "Mury" powstał w 1978 r. do muzyki katalońskiego barda Luisa Llacha "L'Estaca" (Pal), która to piosenka i jej autor stali się inspiracją do jego napisania.

Sam Kaczmarski w wywiadach zapewniał, że nie chce być przypisywany do żadnych ruchów społecznych.



"Ludzie usłyszeli w tej piosence to, co chcieli usłyszeć, wpłynął na to kontekst polityczny. Ja nigdy nie pisałem hymnów, one były pisane przez sytuację. Nigdy nie czułem się czyimś bardem, zawsze pisałem piosenki o sobie, o swoich problemach. Nie miałem żadnego wpływu na to, w jaki sposób moje utwory były i są odczytywane. Nie pisałem piosenek zaangażowanych, nie pisałem, by wyrazić bunt polityczny czy społeczny. Po prostu czasy były inne, niespokojne, ludzie wszystko odczytywali poprzez aluzje polityczne, poprzez swoje lęki i nadzieje. Kiedy w jednej z piosenek napisanych pod koniec lat 70. użyłem słów 'rzeka podziemna', zostało to potem odebrane jako deklaracja nadziei na sens podziemnej działalności politycznej. Natomiast ja cały czas byłem i jestem zaangażowany w problemy natury egzystencjalnej, problemy kondycji jednostki we współczesnym świecie" - mówił nazywany "bardem Solidarności" Kaczmarski.

Utwór Jacka Kaczmarskiego z przesłaniem na Święta i Nowy Rok od zespołu Lombard trafi w najbliższych dniach do stacji radiowych i do sprzedaży cyfrowej. Zespół podkreśla, że dochód ze sprzedaży cyfrowej utworu "Mury" w ich wykonaniu zostanie przekazany na działalność Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego.