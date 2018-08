"Lollipop" Margaret hymnem Parady Równości w Sztokholmie

Szwedzki oddział wytwórni Warner zdecydował, że tegorocznym hymnem parady EuroPride, która odbyła się 4 sierpnia, został nowy utwór Margaret "Lollipop".

Margaret zaprezentowała nowy singel "Lollipop" /ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS / East News

"Lollipop" to pierwszy utwór Margaret od czasu jej występów na Melodifestivalen. W trakcie tegorocznych szwedzkich eliminacji do Eurowizji wokalistka starała się przekonać publiczność piosenką "In My Cabana". Ostatecznie polska gwiazda zajęła siódme miejsce w finale konkursu.

Reklama

- Mamy też inne utwory. Jestem podekscytowana, bo brzmią fajnie - mówiła Interii przy okazji promowania "In My Cabana".

Teraz piosenkarka wróciła z singlem "Lollipop". Utwór został również hymnem Parady Równości, która odbyła się 4 sierpnia w Sztokholmie.

"Nie zastanawiałam się nad tą propozycją nawet sekundy, bo kocham środowisko LGBT i staram się je wspierać małymi gestami czy wypowiedziami" - stwierdziła w rozmowie z Piotrem Grabarczykiem.