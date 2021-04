Lola Lennox i teledysk "Wherever You Go". Jak wygląda córka Annie Lennox?

Poznaliśmy kolejną muzyczną odsłonę debiutującej wokalistki Loli Lennox. W piosence "Wherever You Go" ponownie jako współproducentka pomogła jej mama - Annie Lennox, dobrze znana z duetu Eurythmics i swojej kariery solowej.

Lola Lennox i Annie Lennox w 2017 r. /Matt Winkelmeyer /Getty Images

30-letnia obecnie Lola Lennox jest najstarszą córką Annie Lennox i izraelskiego producenta filmowego Uri Fruchtmanna. Jej rodzice rozwiedli się w 2000 r. 12 lat później Annie Lennox po raz trzeci wyszła za mąż - w Londynie podczas prywatnej ceremonii poślubiła amerykańskiego lekarza Mitcha Bessera.

Lola zaczęła lekcje gry na pianinie w wieku 7 lat. Jako nastolatka często nagrywała pisane przez siebie piosenki.

Po studiach śpiewu klasycznego w Royal Academy of Arts w Londynie rozpoczęła karierę muzyczną, a jej interesami zajął się Simon Fuller, pomysłodawca formatu "Idol", znany m.in. jako menedżer Spice Girls i odkrywca Amy Winehouse. To właśnie Fuller opiekował się Annie Lennox od początku jej solowej kariery po rozpadzie duetu Eurythmics (sprzedana w wielomilionowym nakładzie płyta "Diva" z 1992 r. z przebojami "Why", "Walking on Broken Glass" i "Precious").

Lola Lennox w telewizji zadebiutowała u boku swojej matki, śpiewając z nią na koncercie "Annie Lennox: Nostalgia in Concert" w 2015 r.

Już na własną rękę wypuściła single "In the Wild", "Pale", "Back at Wrong", a teraz do sieci trafił "Wherever You Go". To kolejny efekt rodzinnej współpracy - produkcją zajęli się Annie Lennox i 32-letni kanadyjski model Braeden Wright, prywatnie partner Loli.

Wideo Lola Lennox - Wherever You Go

Zdjęcie Lola Lennox w 2020 r. / Leon Bennett / Getty Images

"Początkowo wysyłałam piosenki do różnych producentów, ale to nie zadziałało. Po prostu czułam, że to nie brzmi, jak moje utwory. Wtedy razem z mamą i moim chłopakiem Baedenem zebraliśmy się w domowym studiu i po prostu poszło" - opowiada Lola Lennox w "The Sun".

