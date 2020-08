Łobuzy i Ronnie Ferrari połączyli siły. Kto wystąpił w teledysku "Yakuza"?

Znany z przeboju "Ona czuje we mnie piniądz" zespół Łobuzy połączył siły z autorem hitu "Ona by tak chciała" Ronnim Ferrarim. Efektem jest utwór "Yakuza", który ma duże szanse podbicia serc internautów.

Na czele grupy Łobuzy stoi Bogumił "Boogie" Romanowski /Łukasz Solski /East News

"Łobuzy to nowy projekt muzyczny, który wstrząśnie polską sceną disco. Przedstawiciele nowego nurtu Disco Yolo - Discomił, Dj Yalla i Dj Yolo" - czytamy o zespole, który zadebiutował w połowie 2015 r. teledyskiem "Ona czuje we mnie piniądz".

Klip był jednym z przebojów 2016 r. - do tej pory został odtworzony ponad 94 mln razy.

Jeszcze większą popularność zdobył teledysk "Zbuntowany anioł" (ponad 95 mln odsłon w ciągu roku). Przebojami były także "Łobuz kocha najbardziej" (razem z Pięknym Dawidem, 35 mln), "Dla ciebie kupie se spodnie" (29 mln), "Pupy" (16 mln) i "Oczy jak pińć złoty" (ponad 13 mln).

Wokalista Bogumił "Boogie" Romanowski był jedną z gwiazd programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W dziesiątej edycji show Polsatu (2018 r.) zajął szóste miejsce, a najlepiej oceniono jego głośno komentowany (także w USA) występ jako Drake'a.

Teraz Łobuzy połączyły siły z Ronniem Ferrarim (wokalista naprawdę nazywa się Hubert Kacperski). Zdobył on wielką popularność za sprawą przeboju wakacji 2019 r. - "Ona by tak chciała". Nagranie do tej pory zanotowało ponad 140 mln odsłon.

20-letni Ronnie na fali popularności utworu wystąpił m.in. podczas imprezy Roztańczony PGE Narodowy 2019 w TVP i na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie.



W klipie "Yakuza" poza Łobuzami i Ronniem wystąpiły także tancerki Suzie Pacałowska, Paulina Gajewska, Wiktoria Omyła, Magda Stasiowska, Chelsea Jordan, Michalina Lamprecht, Kamila Kwietniewska i Klaudia Sadło.

Za kamerą stanęła Olga Czyżykiewicz, mająca na koncie klipy dla m.in. Sylwii Grzeszczak, Margaret, Sarsy, Nataszy Urbańskiej, Małgorzaty Markiewicz, Wilków, Me And That Man, The Dumplings, Blauki, Carmell, Marka Napiórkowskiego czy Mike Skowron.