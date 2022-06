Living Wreckage: Sprawdź singel "Endless War" z debiutanckiej płyty

Wyjaśnijmy od razu, że amerykański kwintet spod znaku nowoczesnego metalu tworzą dwaj muzycy Shadows Fall, czyli znany także z Anthrax gitarzysta Jon Donais i basista Matt Bachand, kojarzony również z Act Of Defiance; oraz perkusista Let Us Prey Jon Morency; gitarzysta Matt LeBreton; i wokalista Jeff Gard.

"Living Wreckage", debiutancki longplay Amerykanów, wyprodukował Shane Frisby (Unearth, Bury Your Dead). Miksem z kolei zajął się Pete Rutcho (Revocation, Falling In Reverse).

Pierwszy album Living Wreckage trafi pod sklepowe strzechy 23 września nakładem wytwórni M-Theory Audio z Las Vegas (CD, na winylu, cyfrowo). Nowy materiał grupy promuje wydany w środę, 8 czerwca, singel "Endless War".

"'Endless War' to prostolinijna młócka. Utwór ten ukazuje agresywniejsze oblicze zespołu, w przeciwieństwie do wcześniejszych nagrań 'One Foot In The Grave' i 'Breaking Point', które były bardziej melodyjne. Jako że nasze inspiracje są tak różnorodne, na dużym albumie każdy znajdzie coś dla siebie" - zapewnia basista Matt Bachand.

Teledysk do singla "Endless War" Living Wreckage możecie sprawdzić poniżej: