Little Mix z nowym teledyskiem. Zobacz "Holiday"

Do sieci trafił nowy klip grupy Little Mix. W "Holiday" wokalistki wcieliły się w rolę syren.

Little Mix przygotowują się do wydania nowej płyty /CapitalPictures/face to face / Reporter

Singel "Holiday" Little Mix wyprodukowany przez Goldfingers do sieci trafił na początku lipca tego roku. Niedługo później ruszyły prace nad wideoklipem do utworu. Jak przyznają wokalistki, teledysk nakręcony został w specjalnym reżimie sanitarnym.

Każdy na planie musiał wypełnić formularz o swoim stanie zdrowia, mierzona była temperatura, a wszyscy biorący udział w nagraniach byli zobowiązani do noszenia maseczek. Ekipa filmowa kręciła również wokalistki z odpowiedniego dystansu.

W teledysku widzimy każdą z wokalistek w spa na Marsie. Następnie przemieniają się one w syreny.

Piosenka jest drugim singlem zwiastującym szósty album Little Mix, którego premiera zaplanowana jest jeszcze na ten rok. Poprzedni numer promujący krążek - "Break Up Song" - ukazał się w marcu 2020 r.