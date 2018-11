​Little Mix: Najpopularniejszy girlsband od czasów Spice Girls

Little Mix jest najpopularniejszym girlsbandem od czasu Spice Girls. "LM 5" to piąta studyjna płyta zespołu, która otwiera nowy rozdział w ich karierze. Premiera - 16 listopada.

Little Mix zapowiadają zmiany /Dave J Hogan /Getty Images

"To album, który zawsze chciałyśmy nagrać" - mówią dziewczyny z Little Mix o swojej nowej płycie "LM 5". W powstawanie płyty zaangażowani byli najlepsi obecnie autorzy i producenci - Ed Sheeran, Camille Purcell, Jess Glynne, MNEK oraz Timbaland.

Reklama

Pierwszym singlem z płyty jest "Woman Like Me" (we współpracy z Nicki Minaj).

Little Mix to girlsband założony w 2011 roku podczas ósmej edycji brytyjskiej wersji "X Factora". Został pierwszą grupą, która zwyciężyła w programie, po czym po sukcesie podpisała kontrakt z wytwórnią Simona Cowella, Syco Music, wydając swój debiutancki singel, a zarazem cover utworu "Cannonball" Damiena Rice'a.

W skład grupy wchodzą Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock oraz Jesy Nelson.

W listopadzie 2012 roku miała miejsce premiera debiutanckiego albumu zespołu, "DNA", który uplasował się w Top 10 różnych krajów, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu Little Mix stały się pierwszą formacją, której pierwsza płyta doszła do pierwszej piątki amerykańskiej listy, a także osiągnęła najwyższą pozycję w USA jako debiutancki album angielskiej grupy wokalnej, bijąc rekord zespołów The Pussycat Dolls i Spice Girls.

Little Mix są laureatkami prestiżowej nagrody BRIT Award, przyznanej w 2017 roku za najlepszy brytyjski singel i dwóch statuetek MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards, Glamour Awards oraz trzech Global Awards.