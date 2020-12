Linda Nolan: Nie chcę wiedzieć, ile jeszcze życia mi zostało

Linda Nolan przyznała, że jej choroba nowotworowa postępuje. Wokalistka jednak nie chce wiedzieć, ile zostało jej do końca życia.

Linda Nolan opowiedziała o swojej walce z rakiem /HGL/GC Images /Getty Images

U Lindy Nolan w 2006 r. zdiagnozowano raka piersi, którego udało się jej pokonać. W marcu 2017 roku artystka nieszczęśliwie upadła w swoim domu i złamała biodro. W trakcie prześwietlenia lekarze odkryli w jej nodze niepokojące zmiany.

Okazało się, że to nieuleczalna odmiana nowotworu, który z biodra rozprzestrzenił się do wątroby. W najnowszym wywiadzie wokalistka przyznała, że jest "przerażona perspektywą śmierci", jednak stara się szukać pozytywów.

"Wiedziałam, że coś się dzieje po zachowaniu lekarza. Powiedział mi, że tomografia komputerowa pokazała coś w mojej wątrobie. Gdy zapytałam, czy to rak, potwierdził. Nie będę kłamała, to przerażające. Staram się myśleć pozytywnie, ale wtedy to był naprawdę zły dzień" - mówiła.

"Swojej siostrze powiedziałam, że daję radę, ale gdy wróciłam do domu, płakałam. Płakałam, bo bałam się śmierci" - przyznała.

Obecnie Nolan poddała się ustnej chemioterapii i przyjmuje 10 tabletek dziennie (a ogólnie 26 dziennie). Piosenkarka nie ma zamiaru jednak pytać lekarzy o rokowania. Liczy, że przeżyje jeszcze kilka razy Boże Narodzenie.

"Nie chcę wiedzieć, czy zostało mi 18 miesięcy, dwa lata czy więcej. Wystarczy, że myślę o tym w głowie. Jedyne, czego chcę, to przeżyć jeszcze kilka razy święta" - dodała i przyznała, że lekarze są jednak dobrej myśli.

"Cieszę się, że moją chorobę da się wyleczyć, jednak mam w głowie myśl, ze to mogą być moje ostatnie Boże Narodzenie" - stwierdziła.

Zdjęcie Linda Nolan w 1980 roku / Michael Putland / Getty Images

Irlandzka grupa The Nolans działała w latach 1974-2005 (przez pierwsze pięć lat pod nazwą The Nolan Sisters) odnosząc największe sukcesy na początku lat 80. W sumie sprzedała ponad 30 mln płyt, a status przebojów zyskały piosenki "I'm in the Mood for Dancing", "Gotta Pull MYself Together" (zobacz!), "Who's Gonna Rock You", "Attention to Me" i "Chemistry". Jesienią 2009 r. doszło do krótkotrwałej reaktywacji na trasę po Wielkiej Brytanii i Irlandii z udziałem czterech sióstr (Coleen, Bernie, Linda i Maureen).

W 2013 roku na raka zmarła siostra Lindy - Bernie Nolan. Jej druga siostra - Anne - obecnie również walczy z nowotworem piersi. Na raka wątroby zmarł natomiast ojciec wokalistek Tommy Nolan.