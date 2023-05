Linda Lewis na brytyjskiej scenie była znana ze swoich czterech hitów, które trafiły na listę Top 40. Poza tym swoją niespotykaną barwę głosu prezentowała na scenie u boku m.in. Davida Bowiego oraz Roda Stewarta.

Informację o śmierci potwierdziła rodzina piosenkarki. "Z największym smutkiem i żalem dzielimy się wiadomością, że nasza ukochana piękna siostra Linda Lewis odeszła dziś spokojnie w swoim domu" - napisała jej siostra, Dee Lewis Clay. "Rodzina prosi, abyście uszanowali naszą prywatność i pozwolili nam na żałobę w tym bolesnym czasie".

Lindy Lewis była obdarzona wyjątkowym, ponad pięciooktawowym głosem. Była jedną z najpopularniejszych chórzystek lat 70. Urodziła się w 1950 roku jako Linda Ann Fredericks. Początkowo jako uczennica szkoły scenicznej brała udział w filmowych projektach - m.in. brytyjskim filmie "A Taste of Honey" z 1961 roku, a 3 lata później w "A Hard Day's Night" - pierwszym filmie Beatlesów.

Była jedną z artystek pierwszego festiwalu Glastonbury w 1970 roku. Jej utwory "Rock-a-Doodle-Doo" (1973) oraz cover piosenki Merry Clayton "It's In His Kiss" (1975). Lewis można usłyszeć także na legendarnym albumie "Aladdin Sane" Bowiego. W marcu tego roku wydała ostatni utwór w karierze - "Earthling" z udziałem Paracosmos.

"Czy zrobiłabym to wszystko jeszcze raz, gdyby dano mi szansę? Nie. Czy zrobiłabym niektóre z tych rzeczy jeszcze raz? Z pewnością" - wspominała swoją karierę niedawno wokalistka.